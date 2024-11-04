У Дніпрі сильний вітер звалив зупинку: під завалами опинилися люди (фото, відео)

На місці працювали рятувальники

У понеділок, 4 листопада, в Дніпрі через сильний вітер впала зупинка громадського транспорту. Інцидент стався на проспекті Олександра Поля у Центральному районі міста.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Судячи з відео з місця події, в результаті цього є постраждалі. На кадрах видно, що перехожі допомагають людині піднятись з землі.

За даними Telegram-каналу "ХДніпро", в момент падіння конструкції на зупинці "Магазин "Медтехніка" знаходилися люди. Зазначається, що нею придавило двох жінок, але постраждалих вже дістали.

Варто зазначити, що це не єдиний інцидент, пов'язаний з сильним вітром у Дніпрі. Так, на вулиці Деревлянській впало дерево та перекрило проїзд до проспекту Свободи.

Раніше синоптики попереджали, що в понеділок у Дніпропетровській області очікується мокрий сніг із дощем та сильними поривами вітру. Було оголошено перший (жовтий) Рівень небезпечності.

Громадян закликали дотримуватися наступних правил:

не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;

триматися якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач;

не залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

щільно закривати вікна, двері, горища у будинках;

прибрати з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Дніпрі група безхатченків збудувала собі будинок біля торговельно-розважального центру "Мост-Сіті". Він знаходиться всього за 100 метрів від ТРЦ.