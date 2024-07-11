Повербанки и зарядные станции: сравниваем цены в Украине и Китае

Разница в стоимости ощутима

На фоне отключений света в Украине и ежедневного применения графиков все больше украинцев задумываются о приобретении павербанков и электрических станций. Однако в результате повышенного спроса цены на отечественном рынке "кусаются".

"Телеграф" решил сравнить стоимость павербанков и зарядных станций на украинском и китайском рынках. Больше об этом в материале "Где дешевле купить генератор и EcoFlow. Есть два варианта, их плюсы и минусы".

Заметим, что есть множество вариантов солнечных панелей в интернет-магазине розничной торговли малого бизнеса Китая AliExpress. К примеру, набор панели плюс батарея от производителя Allpowers обойдутся около 500—600 долларов.

Здесь же есть много недорогих павербанков. Скажем, Baseus 3000 mAh стоит 1500 гривен. В Украине такой же предлагают по 3000—3500 гривен.

Вообще сейчас на AliExpress есть много акционных предложений по технике от блекаута. Можно найти довольно приличные модели за смешные деньги, например, зарядную станцию LiFePo4 Battery со скидкой почти 70% — за 9455 гривен или генератор на 4,8 киловатта со скидкой 60% — за 11 тыс. грн.

В то же время, украинские продавцы предлагают модели такой мощности минимум за 30 тысяч.

Напомним, что на рынке также есть зарядные станции, которые способны обеспечить две полноценных стирки без света.

Ранее "Телеграф" писал, что в Укрэнерго объяснили, как работают графики отключений света. Ведь все области поделены на 6 очередей, которые формируются таким образом, чтобы получить примерно одинаковые цифры потребления в каждой из них.