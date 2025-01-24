"Київстар" купує Uklon. ЗМІ дізнались деталі угоди

Переговори між "Київстаром" та Uklon щодо можливого придбання тривали щонайменше з липня 2023 року

Телеком-компанія в Україні "Київстар" подала до Антимонопольного комітету України (АМКУ) заяву на погодження угоди про придбання сервісу таксі в Україні. Мова йде за Uklon.

Про це йдеться у матеріалі Forbes Ukraine. Журналісти оцінили, скільки може коштувати компанія.

Так, у грудні 2024 року до АМКУ надійшли заяви від "Київстару" на придбання українських ТОВ "Тех Уклон", "Уклон Корпорейт", "Уклон Україна" та кіпрської UKLON LTD, ідеться у відповіді Комітету на запит видання.

АМКУ отримав заявку про надання дозволу "Київстар" на набуття контролю (через ТОВ "Уклон Корпорейт") над активами "Уклон Україна", що забезпечують здійснення діяльності з райд-хейлінгу, доставки та онлайн-реклами, зазначається у відповіді.

Скільки коштуватиме

Forbes Ukraine оцінив поточну ціну компанії і вона може становити 40-80 млн доларів. А в гривні — 3 353 948 936.

За інформацією джерел ЕП, переговори між "Київстаром" та Uklon щодо можливого придбання тривали щонайменше з липня 2023 року. Однією з причин затягування ухвалення позитивного рішення, за даними ЕП, могла бути валюта операції.

Адже "Київстар" прагнув провести угоду в гривнях. Адже обмін великих сум доларів наразі є складним.

Нагадаємо, мобільний оператор "Київстар", який раніше не догодив пенсіонерам із пільговим тарифом LOVE UA Комфорт, пропонує абонентам інших компаній переходити до нього зі своїм номером. Проте українці, які вже є клієнтами "Київстару", продовжують скаржитися на його політику.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні зростуть тарифи мобільних операторів "Vodafone" та "Київстар". Йдеться про підвищення вартості на 40-60 гривень.