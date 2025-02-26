Вперше за 40 років найбільшому американському фонду, що працював в Україні, припинили фінансування

Фонд за демократію вперше за 40 років не зміг виконати свої зобов'язання.

Національний фонд за демократію (NED) заявив, що не може отримати доступ до коштів, виділених Конгресом. Ці гроші використовуються для фінансування грантів та операцій.

У повідомленні на сайті фонду зазначено, що вперше за чотири десятиліття існування організації вона не змогла виконати свої зобов'язання і була змушена призупинити підтримку майже 2000 партнерів по всьому світу.

"Дев'яносто п'ять відсотків фінансування NED напряму асигнується Конгресом і не вважається іноземною допомогою. Таким чином, це фінансування не підпадало під дію указу про замороження іноземної допомоги на дев'яностоденний огляд. Однак, незважаючи на звільнення, доступ до цих коштів було припинено, що змусило NED припинити всю партнерську підтримку та відправити в неоплачувану відпустку більшість своїх співробітників", — йдеться в повідомленні.

NED, на відміну від USAID, є приватним фондом. Однак 95% фінансування отримує від Конгресу. Тому вважається, що фонд не мав потрапити під указ Держдепу про замороження на 90 днів.

Фонд підтримує понад сотню українських неурядових організацій. У 2023 році він витратив 38,5 млрд доларів на 330 проєктів в 11 країнах.

Послом фонду є колишня заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд, яка раніше входила до його Ради директорів. Вона зазначила, що ситуація з фінансуванням є безпрецедентною і потребує негайного вирішення.

Раніше "Телеграф" писав про те, що федеральний суддя зобов’язав адміністрацію президента США Дональда Трампа відновити фінансування сотень підрядників, які працюють у сфері зовнішньої допомоги.