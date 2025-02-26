Впервые за 40 лет крупнейшему американскому фонду, работавшему в Украине, прекратили финансирование

Фонд за демократию впервые за 40 лет не смог выполнить свои обязательства.

Национальный фонд за демократию (NED) заявил, что не может получить доступ к средствам, выделенным Конгрессом. Эти деньги используются для финансирования грантов и сделок.

В сообщении на сайте фонда отмечено, что впервые за четыре десятилетия существования организации она не смогла выполнить свои обязательства и была вынуждена приостановить поддержку почти 2000 партнеров по всему миру.

"Девяносто пять процентов финансирования NED напрямую ассигнуется Конгрессом и не считается иностранной помощью. Таким образом, это финансирование не подпадало под действие указа о замораживании иностранной помощи на девяностодневный обзор. Однако, несмотря на увольнение, доступ к этим средствам был прекращен, что заставило NED прекратить всю поддержку", — говорится в сообщении.

NED, в отличие от USAID, является частным фондом. Однако 95% финансирования получает от Конгресса. Поэтому считается, что фонд не должен попасть под указ Госдепа о заморозке на 90 дней.

Фонд поддерживает более сотни украинских неправительственных организаций. В 2023 году он израсходовал 38,5 млрд долларов на 330 проектов в 11 странах.

Послом фонда является бывшая заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, ранее входившая в его Совет директоров. Она отметила, что ситуация с финансированием беспрецедентна и требует немедленного решения.

Ранее "Телеграф" писал о том, что федеральный судья обязал администрацию президента США Дональда Трампа возобновить финансирование сотен подрядчиков, работающих в сфере внешней помощи.