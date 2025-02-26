Укр

Впервые за 40 лет крупнейшему американскому фонду, работавшему в Украине, прекратили финансирование

Автор
Елена Завальнюк
Дата публикации
Читати українською
Автор
Национальный фонд за демократию (NED) Новость обновлена 26 февраля 2025, 15:37
Национальный фонд за демократию (NED). Фото Коллаж "Телеграфа"

Фонд за демократию впервые за 40 лет не смог выполнить свои обязательства.

Национальный фонд за демократию (NED) заявил, что не может получить доступ к средствам, выделенным Конгрессом. Эти деньги используются для финансирования грантов и сделок.

В сообщении на сайте фонда отмечено, что впервые за четыре десятилетия существования организации она не смогла выполнить свои обязательства и была вынуждена приостановить поддержку почти 2000 партнеров по всему миру.

"Девяносто пять процентов финансирования NED напрямую ассигнуется Конгрессом и не считается иностранной помощью. Таким образом, это финансирование не подпадало под действие указа о замораживании иностранной помощи на девяностодневный обзор. Однако, несмотря на увольнение, доступ к этим средствам был прекращен, что заставило NED прекратить всю поддержку", — говорится в сообщении.

NED, в отличие от USAID, является частным фондом. Однако 95% финансирования получает от Конгресса. Поэтому считается, что фонд не должен попасть под указ Госдепа о заморозке на 90 дней.

Фонд поддерживает более сотни украинских неправительственных организаций. В 2023 году он израсходовал 38,5 млрд долларов на 330 проектов в 11 странах.

Послом фонда является бывшая заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, ранее входившая в его Совет директоров. Она отметила, что ситуация с финансированием беспрецедентна и требует немедленного решения.

Ранее "Телеграф" писал о том, что федеральный судья обязал администрацию президента США Дональда Трампа возобновить финансирование сотен подрядчиков, работающих в сфере внешней помощи.

Теги:
#Украина #США #Конгресс #Фонд #USAID