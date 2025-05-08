У чому інтерес України та як працюватиме Фонд: нові подробиці угоди про копалини (головне)

Стали відомі нові подробиці угоди про копалини

Голосування за ратифікацію угоди про корисні копалини заплановано у Раді на 8 травня. Документ передбачає створення інвестиційного фонду. Для його запуску потрібно буде підписати ще два документи, проєкти яких ще готуються. Але деякі деталі вже відомі.

Про основні моменти угоди зі США розповіли в інтерв’ю РБК-Україна перший віце-прем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко, перший заступник Свириденко Олексій Соболев, торговий представник України Тарас Качка та перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.

Головне про угоду

Які моменти вже узгоджені для майбутніх двох документів

Зараз документи фіналізуються, але є низка речей, щодо яких є принципові домовленості. Це — володіння, управління — все 50/50. Розподіл прибутків лише через 10 років. До цього — тільки інвестиції і тільки в Україну — Свириденко.

Управління 50/50

На момент підписання у нас частки в Фонді однакові — 50/50. Далі є можливість вносити ще додаткові внески. Вони можуть бути безрозмірні, як з боку США, так і з боку України. Розмір внеску не впливає на те, що управління рівноправне. Він важливий на етапі виплати доходів — Качка.

Що робитиме Фонд ці 10 років

Буде інвестувати в Україні в проєкти, пов’язані з критичними матеріалами, нафтою, газом. Плюс — інфраструктура (це можуть бути порти, термінали. Якщо це газ, то може бути інфраструктура для експорту, переробка) — Свириденко.

Хто контролюватиме виконання угод?

ДПП знаходиться у підпорядкуванні Мінекономіки. Аудит Фонду буде проводити Держаудитслужба. Це якщо ми говоримо про українську сторону — Свириденко.

Як розподілятимуться доходи

Уявімо, що за 10 років фонд генерує прибуток у 2 млрд доларів. Припустимо, що за цей час США надали додатково 1 млрд доларів допомоги, яка була вкладена у фонд. У такому разі, перш за все, з прибутку повертається ця додаткова сума, яка була внесена — тобто 1 млрд повертається США. А вже залишок прибутку — у цьому прикладі ще 1 млрд — розподіляється порівну, 50/50 – Олексій Соболев.

У чому інтереси України та США

Український інтерес полягає в тому, щоб отримати американські інвестиції, продовжити співпрацю, будувати партнерство і заохочувати продовжувати збільшувати воєнну допомогу.

Інтерес США — убезпечити свої економічні інтереси в Україні. І ми намагаємось ці інтереси оформити в форматі такого Фонду. Ми домовились, що є Фонд 50/50, який буде працювати на постійній основі. Наші внески будуть в майбутньому — це майбутня рента. Їх — стартовий внесок, майбутня військова допомога і всі додаткові інвестиції. — Тарас Качка.

Якщо є перелік видів корисних копалин, то, певне, є розуміння, що перероблятиметься?

Ми маємо перелік проектів у сфері критичних матеріалів, які можуть дати перший прибуток у близькій перспективі. США зацікавлені інвестувати в критичні матеріали, і нафтогазову сферу, у видобуток в цілому, в інфраструктурні проекти. Звісно, є і переробка. Куди саме вкладати кошти вже вирішуватиме Фонд. Українська сторона там буде представлена трьома представниками, американська також трьома — Свириденко.

Хто надасть стартовий капітал для фонду

Американська сторона вже погодилася надати "стартовий капітал" (суму поки не уточнюють – ред.) – Свириденко.

Де будуть основні рахунки фонду

Ми перераховуємо 50% від ліцензій, ренти на спеціальний рахунок. Далі інвестування теж в Україні. Тож і рахунки для цих проєктів в Україні — Свириденко.

Куди американці перераховуватимуть кошти

Рішення щодо того, в якому банку, і де буде відкритий рахунок для американських інвестицій буде приймати менеджмент Фонду. Буде рахунок і у нас, і в США. Немає доцільності виведення гривні за територію України для того, щоб потім її інвестувати в Україну — Тарас Качка.

Угода не торкнеться українських АЕС та ОГТСУ

Ніколи ми це не обговорювали — Свириденко.

Які можуть бути внески США до Фонду, крім військової допомоги?

Вони просто можуть робити внески грошима. Якщо їм буде цікавий проєкт, вони зможуть внести гроші — Свириденко.

Якщо війна закінчиться і військова допомога значно скоротиться чи припиниться, якими будуть джерела заповнення фонду від США?

Нам потрібне озброєння. Тому вони можуть надати його як внесок у фонд. Тобто, вартість цієї допомоги ми закриємо майбутніми прибутками Фонду – Олексій Соболев.

Нагадаємо, що Україна та США 30 квітня уклали угоду про створення Інвестиційного фонду відновлення під керівництвом Вашингтона та Києва, який займатиметься видобуванням українських корисних копалин та спрямовуватиме гроші на відновлення України. У США підтвердили укладання угоди та назвали цей момент "історичним".