Кількість скарг зростає: МОЗ починає перевірку ВЛК у Києві

Робоча група має забезпечити перевірку до 11 березня

Міністерство охорони здоров'я України розпочинає перевірку роботи військово-лікарських комісій у Києві. Вже створено робочу групу.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко. За його словами, останнім часом кількість скарг щодо роботи ВЛК зростає стрімкими темпами.

"Розпочинаємо перевірку ВЛК в місті Києві. Підписав відповідний наказ про створення робочої групи для проведення перевірки. Таке рішення викликане збільшенням кількості скарг, які ми отримуємо останнім часом", — сказав Ляшко.

Він додав, що більшість скарг стосується "базових речей, які можна оперативно виправити". Зокрема, недотримання електронної черги, відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, неоптимізовані маршрути.

"З цих речей і починаємо. Це елементарна повага до людей", — наголосив міністр.

Також Ляшко нагадав, що для пришвидшення проходження ВЛК у 2023 році було запроваджено окремий пакет Програми медичних гарантій. Він дозволяє військовозобовязаним пройти медичний огляд у цивільному медзакладі з чітко визначеними граничними строками.

Проте досі частина ВЛК працює на базі центрів комплектування, а не цивільних медзакладів. Проблему становить і корупційна складова.

"Питань багато. Не на всі саме МОЗ має безпосередні важелі впливу, але зі свого боку ми будемо всіляко сприяти тому, аби всі без винятку працювали у правовому полі. Для цього співпрацюємо з правоохоронцями. Для цього ведемо діалог з військовими адміністраціями… Кожна маніпуляція має отримати належну оцінку правоохоронних органів", — заявив Ляшко.

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