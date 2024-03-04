Чоловіки з інвалідністю мають пройти медогляд? Що кажуть у Нацгвардії

Треба перевірити на здатність служити у війську

Чоловіків призовного віку, які не підлягають мобілізації або є обмежено придатними через стан здоровʼя і мають другу та третю групу інвалідності, хочуть додатково перевірити на здатність служити в армії. Потреба ця виникає через зниження мобілізаційного потенціалу.

Але у випадку з чоловіками, які мають інвалідність, не йдеться про бойові посади, адже є й інші види діяльності. Про це в ефірі "Київ.24" сказав молодший лейтенант Національної гвардії Сергій Позняк.

"Мобілізаційний потенціал зараз трохи подупав і нам потрібно цей параметр підтягувати. Треба переглянути всіх, хто має другу та треті групи на предмет його можливості використання у війську", — сказав він.

Та додав, що не йдеться про безпосередню участь цих чоловіків у бойових діях.

"Адже військова служба не завжди повʼязана з безпосередньою участю у бойових діях. Є штабна робота, є фортифікаційна робота, є навчання, є інструкторська робота. Тобто в нашій ситуації ця норма виправдана", — сказав Позняк.

Зауважимо, що новий законопроєкт про мобілізацію передбачає, що особи, визнані обмежено придатними до його прийняття мають прийти військово-лікарську комісію повторно через 8 місяців. Чоловіки, які будуть проходити ВЛК після прийняття законопроєкта № 10449 вже не будуть визначатися обмежено придатними ― вони будуть або придатними, або непридатними до служби під час воєнного стану.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно Міністерство юстиції України запропонувало мобілізувати ув’язнених, не питаючи їх схвалення. Вже зараз у відомстві розповіли, як вони можуть бути корисні на фронті.