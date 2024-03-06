Масштабна пожежа на Осокорках: голова КМВА зробив заяву

Версія підпалу також розглядається

Причини та наслідки масштабної пожежі, що сталася напередодні на території екопарку "Осокорки", почали розслідувати правоохоронці, екологічні служби та інші уповноважені відомства. Хід розслідування взяв на особистий контроль начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За попередніми даними, вигоріло близько 3 гектарів території, зокрема й частина ландшафтного заказника "Осокорківські луки". Якої саме шкоди завдав вогонь системі заповідних водно-болотних угідь з'ясують екологи. Про це повідомили в пресслужбі КМВА.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, якій належить встановити причини та обставини виникнення пожежі на території екопарку. Серед версій розглядається й умисний підпал.

"Щодо причин пожежі — ще вчора я звернувся до правоохоронців щодо розслідування події. Розглядатимуться всі версії, в тому числі і вірогідний підпал", — підкреслив Попко.

Варто зазначити, що територія екопарку має природоохоронний статус — знищення флори і фауни там суворо заборонено. За такі дії, кримінальний кодекс України передбачає штраф у розмірі 8,5 млн грн або позбавлення волі на 3 роки.

Вогонь було видно за кілометри

Нагадаємо, що пожежа на Осокорках спалахнула у вівторок, 5 березня, біля озера Тягле на площі приблизно трьох гектарів. Її локалізували о 23:15 і повністю ліквідували — о 23:57.

Рятувальники зазначили, що тут сталося загоряння сухої трави та очерету на відкритій території. Гасіння пожежі було ускладнене підтопленням під'їзних шляхів. Окрім рятувальників до ліквідації вогню долучилися екоактивісти та небайдужі мешканці Києва.

Пожежа сталася на території екопарку "Осокорки"

Депутатка заявила про підпал

Своєю чергою депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова уточнила, що горять заказник "Осокорківські луки" та заказник "озеро Тягле". Вона також пише, що це може бути умисним підпалом.

"До аргументу "там немає природи, там все згоріло, нехай краще вдома будуть" 3, 2, 1… Громада підозрює у замовних діях забудовника "Столиця груп", який намагається знищити та забудувати 200 га останньої зеленої зони на Осокорках", — написана на своїй сторінці у Фейсбук Семенова.

Про навмисний підпал, а також про повідомлення, що надходили раніше, про підпал, який готується, пише і сам екопарк "Осокорки".

В екопарку заявляють про умисний підпал

Забудувати зелену зону на Осокорках намагається компанія Владислави Молчановой Stolitsa Group. В обмін на передачу прав на земельну ділянку та сприяння процесу будівництва Stolitsa Group обіцяє добудувати поряд розташований житловий комплекс "Патріотика" та ЖК "Еврика" на Теремках, які не зміг завершити старий забудовник — банк "Аркада".

П’ять земельних ділянок загальним розміром 176 га 15 років перебували в оренді підконтрольній "Аркаді" компанії "Контактбудсервіс". З 2020 року ці ділянки повернулися до комунальної власності. На території згаданих земельних ділянок створено два ландшафтні заказники місцевого значення: "Озеро Тягле" та "Осокорківські луки".

Пожежа сталася на території екопарку "Осокорки"

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що депутати та активісти жорстко відреагували на пожежу в екопарку Осокорки. На думку активістів, причиною пожежі міг стати підпал.