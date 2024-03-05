На Лівому березі Києва стало важче дихати через пожежу: де ситуація найгірша (карта)

На лівому березі Києва важко дихати

У Києві в екопарку Осокорки спалахнула масштабна пожежа, внаслідок якої вогонь охопив близько 2 гектарів заповідної території. При цьому місцеві жителі скаржилися на запах гару та дим.

За даними сервісів, які відстежують якість повітря, наприклад IQAir, на лівому березі Києва і справді спостерігається значне збільшення кількості забруднювачів у повітрі.

Тим самим, за оцінками сервісу, повітря там місцями можна вважати потенційно небезпечним для деяких уразливих груп населення. Однак найбільш брудне повітря спостерігається не на Осокорках, а на Дарниці та Лівобережному масиві.

Втім, за даними saveecobot, підвищення рівня забруднюючих речовин було відмічено і в районі екопарку.

Варто зазначити, що за даними КМВА спалах на Осокорках вдалося локалізувати, але боротьба з вогнем продовжується. На цей час залишилася лише одна ділянка займання площею до одного гектара. Решту ж осередків займання успішно ліквідували.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у столиці загорівся ринок на Борщагівці. Вранці 5 березня спалахнули торгові кіоски, вогонь швидко поширювався сусідніми точками. Інформації про постраждалих та загиблих не надходило.