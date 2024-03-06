Масштабный пожар на Осокорках: глава КГВА сделал заявление

Версия поджога также рассматривается

Причины и последствия масштабного пожара, который произошел накануне на территории экопарка "Осокорки", начали расследовать правоохранители, экологические службы и другие уполномоченные ведомства. Ход расследования взял на личный контроль начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По предварительным данным, выгорело около 3 гектаров территории, в том числе и часть ландшафтного заказника "Осокорковские луга". Какой именно вред нанес огонь системе заповедных водно-болотных угодий выяснят экологи. Об этом сообщили в пресс-службе КГВА.

На данный момент, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которой предстоит установить причины и обстоятельства возникновения пожара на территории экопарка. Среди версий рассматривается и умышленный поджог.

"Относительно причин пожара — еще вчера я обратился к правоохранителям по расследованию происшествия. Будут рассматриваться все версии, в том числе и вероятный поджог", — заявил Попко.

Стоит отметить, что территория экопарка имеет природоохранный статус — уничтожение флоры и фауны здесь строго запрещено. За такие действия, уголовный кодекс Украины предусматривает штраф в размере 8,5 млн грн или лишение свободы на 3 года.

Огонь было видно за километры

Напомним, что пожар на Осокорках вспыхнул во вторник, 5 марта, возле озера Тяглое на площади примерно трех гектаров. Он был локализован в 23:15 и полностью ликвидирован — в 23:57.

Спасатели заявили, что здесь произошло возгорание сухой травы и камыша на открытой территории. Тушение пожара было затруднено подтоплением подъездных путей. Кроме спасателей к ликвидации возгорания присоединились экоактивисты и неравнодушные жители Киева.

Пожар произошел на территории экопарка "Осокорки"

Депутат заявила о поджоге

В свою очередь депутат Киевского городского совета Ксения Семенова уточнила, что горят заказник "Осокорковские луга" и заказник "озеро Тяглое". Она также пишет, что это может быть умышленным поджогом.

"К аргументу "там нет природы, там все сгорело, пусть лучше дома будут" 3, 2, 1… Общество подозревает в заказных действиях застройщика "Столица групп", который пытается уничтожить и застроить 200га последней зеленой зоны на Осокорках", — написала на своей странице в соцсети Фейсбук Семенова.

Об умышленном поджоге, а также о поступавших ранее сообщениях о готовящемся поджоге пишет и сам экопарк "Осокорки".

В экопарке заявляют об умышленном поджоге

Застроить зеленую зону на Осокорках пытается компания Владиславы Молчановой Stolitsa Group. В обмен на передачу прав на земельный участок и содействие процессу строительства Stolitsa Group обещает достроить рядом расположенный жилой комплекс "Патриотика" и ЖК "Эврика" на Теремках, которые не смог завершить старый застройщик – банк "Аркада".

Пять земельных участков общим размером 176 га 15 лет находились в аренде подконтрольной "Аркаде" компании "Контактбудсервис". С 2020 года эти участки вернулись в коммунальную собственность. На территории упомянутых земельных участков созданы два ландшафтных заказника местного значения: "Озеро Тягле" и "Осокорковские луга".

Пожар произошел на территории экопарка "Осокорки"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что депутаты и активисты жестко отреагировали на пожар в экопарке Осокорки. По мнению активистов, причиной пожара мог стать поджог.