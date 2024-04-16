Урок вождения со скандалом: киевлянка поделилась историей о недобросовестном инструкторе

Женщина пыталась объяснить, что ничего не отменяла

Киевлянка публично возмутилась поведением автоинструктора, с которым она пыталась договориться об уроке вождения. Ей сообщили, что она сама отменила занятия, а инструктор не отвечал.

Об этом она написала на странице местной группы в Facebook. Женщина, которая после длительного перерыва решила вернуться за руль, нашла инструктора через интернет по интересующим параметрам.

Связавшись с ним по телефону, она объяснила суть проблемы и договорилась о занятиях. Однако за несколько часов до планируемого занятия начался сильный дождь.

Она написала инструктору, чтобы уточнить, состоится ли урок, ведь они договаривались встретиться на стоянке у станции метро "Левобережная". Мужчина ответил, что решение об отмене занятия зависит от нее. По словам киевлянки, она задала ему дополнительные вопросы, ведь понимала, что человек может быть занят с другим учеником.

"Как гром среди ясного неба", — описывает женщина, — "от администратора автошколы я получила сообщение, что я сама отменила занятие".

Она попыталась объяснить инструктору, что ничего не отменяла, а только задавала вопросы.

"Это его не убедило. Добавляю всю переписку с начала и прошу указать, где идет речь об отмене занятия. Мороз в переписке. Звоню — никто не отвечает. Захожу в переписку с инструктором, а она просто удалена им полностью", — отмечает женщина. — "Набираю инструктора, долго не отвечает, потом заявляет, что не надо портить ему настроение и вообще он занят с учеником и мол, не пошла бы я куда подальше (к сожалению разговор не записала)".

Киевлянка опубликовала скриншоты переписки

Она считает, что такое поведение инструктора является неприемлемым и хамским.

"Получается, что даже если ты платишь и хочешь понимать, услугу смогут предоставить качественно через погодные условия, то ты уже не нужен клиент, потому что задаешь много вопросов, а с умными работать невыгодно, потому что их сложно "намахать"", — резюмирует она.

В комментариях женщину поддержали далеко не все.

Многие пользователи сети считают, что женщина сама виновата. А кто-то с юмором прокомментировал ситуацию.

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