Під Києвом сталась аварія з потерпілими, обмежено рух транспорту: подробиці

Рух відбувається по одній смузі

У неділю, 28 квітня, під Києвом сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з потерпілими. Автомобілі зіткнулись на 43 км автодороги Київ – Чоп.

Це між населеними пунктами Копилів та Березівка, які знаходяться у Бучанському районі Київської області. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції України.

Правоохоронці звертаються до водіїв з повідомленням. Через аварію рух ускладнено, тому автомобілістів просять враховувати цю інформацію при плануванні маршруту по автодорозі Київ – Чоп.

"Рух транспорту ускладнено у напрямку міста Київ та здійснюється однією смугою руху й узбіччям. Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації. Кермуйте відповідально, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та не перевищуйте швидкісний режим", — йдеться у повідомленні.

Аварія сталась у Бучанському районі

За попередньою інформацією, у результаті аварії є потерпілі. Проте інших подробиць поліція не надала.

Раніше "Телеграф" писав про аварію у Броварах Київської області. Автомобіль збив чотирьох людей, зокрема і маленьку дитину. Двоє постраждалих у важкому стані.

Згодом виявилось, що за кермом знаходився Володимир Майбоженко, голова Броварської районної державної адміністрації. Він був у стані алкогольного сп’яніння. Чиновнику вручили підозру за скоєння ДТП.