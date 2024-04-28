Под Киевом произошла авария с пострадавшими, ограничено движение транспорта: подробности
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Движение происходит по одной полосе
В воскресенье, 28 апреля, под Киевом произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с потерпевшими. Автомобили столкнулись на 43 км автодороги Киев – Чоп.
Это между населенными пунктами Копылов и Березовкой, которые находятся в Бучанском районе Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.
Правоохранители обращаются к водителям с уведомлением. Из-за аварии движение затруднено, поэтому автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрута по автодороге Киев – Чоп.
"Движение транспорта затруднено в направлении города Киева и осуществляется одной полосой движения и обочинами. Планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации. Управляйте ответственно, неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения и не превышайте скоростной режим", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате аварии есть пострадавшие. Однако других подробностей полиция не предоставила.
Ранее "Телеграф" писал об аварии в Броварах Киевской области. Автомобиль сбил четырех человек, в том числе и маленького ребенка. Двое пострадавших в тяжелом состоянии.
Позже оказалось, что за рулем находился Владимир Майбоженко, председатель Броварской районной государственной администрации. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Чиновнику вручили подозрение за совершение ДТП.