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Под Киевом произошла авария с пострадавшими, ограничено движение транспорта: подробности

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Фото с места происшествия
Фото с места происшествия. Фото https://t.me/patrolpolice_ua

Движение происходит по одной полосе

В воскресенье, 28 апреля, под Киевом произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с потерпевшими. Автомобили столкнулись на 43 км автодороги Киев – Чоп.

Это между населенными пунктами Копылов и Березовкой, которые находятся в Бучанском районе Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.

Правоохранители обращаются к водителям с уведомлением. Из-за аварии движение затруднено, поэтому автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрута по автодороге Киев – Чоп.

"Движение транспорта затруднено в направлении города Киева и осуществляется одной полосой движения и обочинами. Планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации. Управляйте ответственно, неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения и не превышайте скоростной режим", — говорится в сообщении.

ДТП на 43 км дороги Киев-Чоп
Авария произошла в Бучанском районе

По предварительной информации, в результате аварии есть пострадавшие. Однако других подробностей полиция не предоставила.

Ранее "Телеграф" писал об аварии в Броварах Киевской области. Автомобиль сбил четырех человек, в том числе и маленького ребенка. Двое пострадавших в тяжелом состоянии.

Позже оказалось, что за рулем находился Владимир Майбоженко, председатель Броварской районной государственной администрации. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Чиновнику вручили подозрение за совершение ДТП.

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#ДТП #Киевская область #Полиция