Готові платити більше 25 тисяч за роботу вдома: ТОП-5 вакансій для киян

Потрібно мати лише ноутбук і інтернет

За останній період ринок праці у Києві активізувався. На сайтах з пошуку роботи з’являється все більше привабливих вакансій, де пропонують хороші умови праці й високі зарплати.

Не обов'язково працювати в офісі, є безліч пропозицій роботи вдома — дистанційно. Все що вам потрібно, це мати ноутбук чи комп'ютер та стабільний інтернет.

"Телеграф" підібрав ТОП-5 вакансій, де готові платити не менше 20-25 тисяч у місяць.

Мабуть, найпопулярніша робота вдома це оператор call-центра. Вакансій просто "море". Зарплати різні, але заробити можна добре.

Багато компаній пропонують гнучкий графік, що дозволяє поєднувати роботу з іншими справами. Ще один плюс ви можете працювати з будь-якого міста України.

Також на таку роботу можуть взяти без досвіду. Більшість компаній обіцяють навчання.

Якщо ви добре знаєте англійську та шукаєте роботу, можете розглянути вакансію вчителя англійської мови онлайн. Зараз дуже багато шкіл і курсів, які вчать людей іноземних мов. Тому ви точно знайдете собі роботу.

Пропонують викладачам англійської мови привабливу зарплату — від 24 до 44 тисяч.

Також є вакансії викладача німецької мови. Платити їм збираються не менше, ніж вчителям англійської.

На життя можна заробити написанням студентських робіт. Зарплата залежить від обсягу роботи. Більшість компаній запевняють, що заробіток складає 15-25 тисяч.

Також працівникам обіцяють бонуси. Ви можете працювати коли є час та в будь-якій точці світу.

Дуже часто шукають менеджерів з продажу в інтернет-магазин. В обов'язки входить обробляти гарячі заявки з сайту, приймати замовлення тощо. Пропонують віддалену роботу з будь-якого міста України. Графік роботи 5/2.

У компаніях запевняють, що ви зможете заробити до 40 тисяч за місяць.

Можна працювати онлайн логістом. Фахівцям обіцяють хороший заробіток. Але це досить складна спеціальність, яка потребує вищої освіти й досвіду.

Логіст може заробити до 80 тисяч за місяць.

Проте обов'язків у спеціаліста багато, також робота дуже відповідальна.

Раніше "Телеграф" розповідав про ТОП-5 вакансій для студентів у Києві. Абітурієнти столичних університетів легко можуть претендувати на високооплачувану роботу навіть не маючи досвіду.