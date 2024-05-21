Доллар перевалил за 40: курс валют на черном рынке Киева

Цена на евро подскочила

Украинская гривна постепенно обесценивается. Официальный курс доллара еще не дошел до 40 гривен, но на черном рынке уже перевалил за отметку. Цена американской валюты за сутки поднялась на 20 копеек.

Евро тоже подорожало. "Телеграф2 рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 21 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,66 грн

Евро (EUR): 43,08 грн

Злотый (PLN): 10,12 грн

Канадский доллар (CAD): 29,12 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,61 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 40,01 грн

Евро (EUR): 43,45 грн

Злотый (PLN): 10,05 грн

Канадский доллар (CAD): 29,33 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,91 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся на несколько копеек.

Покупка: 39,97 грн

Продажа: 40,05 грн

Ранее "Телеграф" писал, будет ли доллар по 40 гривен на этой неделе. Украина должна получить финансовую и военную поддержку, которые точно повлияют на курс гривны.