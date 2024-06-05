Гривня зміцнюється: долар та інша валюта падають в обмінниках Києва

Євро різко дешевшає

Курс долара почав повзти вниз, але нижче 40 гривень не став. Попит спадає тому, валюта дешевшає.

Вартість на євро теж падає, за добу втратив до 30 копійок. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 5 червня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 40,29 грн

Євро (EUR): 43,76 грн

Злотий (PLN): 10,18 грн

Канадський долар (CAD): 29,45 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,09 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 40,66 грн

Євро (EUR): 44,34 грн

Злотий (PLN): 10,32 грн

Канадський долар (CAD): 29,73 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,62 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу впав майже на 40 копійок.

Купівля: 40,56 грн

Продаж: 40,76 грн

Раніше "Телеграф" писав, чого очікувати від курсу долара цього тижня. Все буде залежати від цінників на міжбанку, які поставить регулятор під час продажу американської валюти.