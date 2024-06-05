Гривна укрепляется: доллар и другая валюта падают в обменниках Киева

Евро резко дешевеет

Курс доллара начал ползти вниз, но ниже 40 гривен не стал. Спрос спадает поэтому, валюта дешевеет.

Стоимость на евро тоже падает, за сутки потерял до 30 копеек. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 5 июня Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,29 грн

Евро (EUR): 43,76 грн

Злотый (PLN): 10,18 грн

Канадский доллар (CAD): 29,45 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,09 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 40,66 грн

Евро (EUR): 44,34 грн

Злотый (PLN): 10,32 грн

Канадский доллар (CAD): 29,73 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,62 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки упал почти на 40 копеек.

Покупка: 40,56 грн

Продажа: 40,76 грн

Ранее "Телеграф" писал, чего ожидать от курса доллара на этой неделе. Все будет зависеть от ценников на межбанке, которые поставит регулятор при продаже американской валюты.