На вихідних Київ накриє магнітна буря силою до 6 балів: чи відчують її городяни

Стане легше тільки під вечір

Найближчими днями очікується посилення магнітної активності на Землі. Магнітні бурі не оминуть і столицю України.

За даними порталу "Meteofor", у суботу, 10 серпня у Києві очікуються майже все день магнітні коливання в 6 балів.

Такий рівень геомагнітної активності вважається помірною бурею. На вечір стане легше, магнітне збурення опуститься до індексу 4.

У неділю, 12 серпня, очікується магнітна буря теж у 6 балів. У другій половині дня ситуація покращиться і магнітна активність впаде до 4, а ввечері до 3.

Зазначимо, що навіть слабкі магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, особливо на метеозалежних, вагітних, людей з серцево-судинними захворюваннями та літніх людей.

Нагадуємо, що астросиноптики прогнозують, що спалахи на сонці можуть спровокувати сильні геомагнітні бурі найближчими днями. Один або можливо два викиди корональної маси (CME) прямують до Землі після вибухів класу М від сонячних плям AR3774 і AR3777, які відбулись 7 серпня. Ці два СМЕ можуть викликати геомагнітні бурі класу G2-G3 вже 10 серпня.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві прогнозується хмарний кінець тижня. Коли дощі можуть зіпсувати відпочинок. Температура вдень перебуватиме в межах +25…26 градусів.