На выходных Киев накроет магнитная буря силой до 6 баллов: почувствуют ли ее горожане

Станет легче только к вечеру

В ближайшие дни ожидается усиление магнитной активности на Земле. Магнитные бури не минуют и столицу Украины.

По данным портала "Meteofor", в субботу, 10 августа, в Киеве ожидаются почти весь день магнитные колебания в 6 баллов.

Такой уровень геомагнитной активности считается умеренной бурей. К вечеру станет легче, магнитное колебание опустится к индексу 4.

В воскресенье, 12 августа, ожидается магнитная буря тоже в 6 баллов. Во второй половине дня ситуация улучшится и магнитная активность упадет до 4, а вечером до 3.

Отметим, что даже слабые магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, особенно на метеозависимых, беременных, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилых людей.

Напоминаем, астросиноптики прогнозируют, что вспышки на солнце могут спровоцировать сильные геомагнитные бури в ближайшие дни. Один или возможно два выброса корональной массы (CME) направляются к Земле после взрывов класса М от солнечных пятен AR3774 и AR3777, произошедших 7 августа. Эти два СМЕ могут вызвать геомагнитные бури класса G2-G3 уже 10 августа.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве прогнозируется облачный конец недели. Когда дожди могут испортить отдых. Температура днем будет находиться в пределах +25…26 градусов.