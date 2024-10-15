Діставайте парасольки і не тільки: яких сюрпризів чекати від погоди у Києві найближчими днями

Синоптики озвучили погоду на 16-18 жовтня

У найближчі кілька днів у Києві очікується похолодання, а також дощова погода, яка змінюватиметься сонячною. Однак заморозків поки що не віщується.

Такий прогноз опубліковано на сайті Sinoptik. Зазначає, що температура повітря вдень становитиме близько +9...+12 градусів.

Тим часом уночі температура в середньому буде на рівні +4…6 градусів.

У середу, 16 жовтня, у столиці пройде дощ у обідню пору, але вже незабаром погода стабілізується. Вдень варто чекати до +10, а вночі – стовпчики термометрів впадуть до +5…6 градусів.

17 жовтня вдень максимальна температура на рівні +10 градусів. А от уночі очікується до +5.

Невелике похолодання припаде на столицю в п’ятницю, 18 жовтня. Вдень стовпчики термометрів підніматимуться лише до +9, а вночі — буде лише до +3 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптик Наталія Діденко розповіла, коли в Україні погіршиться погода у жовтні. Вона назвала три дні, в які, мабуть, почнуться заморозки. Також синоптик сказала, які області заллє дощами найближчими днями.