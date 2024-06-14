Київрада заборонила продаж тютюнових виробів в МАФах - що буде далі

Депутати міської ради підтримали відповідну правку та запустили кіоскову детютюнізацію, вона охопить всі райони міста

У Києві поступово зникнуть малі архітектурні форми (так звані МАФи) в яких можна буде купувати тютюнові вироби. Це випливає з відповідного рішення Київської міської ради, яка у четвер, 13 червня, запровадила нові правила розміщення МАФів, електрозарядних станцій, вендингу, поштоматів, терміналів та пунктів прокату електротранспорту.

У коментарі "Телеграфу" голова фракції "Голос" у КМР Григорій Маленко пояснив, що серед іншого згідно нового порядку в переліку цільових призначень буде відсутня опція "продаж тютюнових виробів".

— Відповідно, в усіх нових договорах оренди на розміщення тимчасових споруд буде неможливо вказати "продаж тютюнових виробів". Тому в МАФах не можна буде продавати тютюнові вироби. Новий порядок буде впроваджуватись послідовно по районам столиці протягом двох років, починаючи з Печерського району. Дякую всім причетним, — розповів обранець.

Зазначимо, відповідну правку при розгляди проєкту рішення подав на розгляд депутатського корпусу представник фракції "Європейська солідарність" Олександр Міщенко.

Він запропонував прибрати з переліку цільових призначень, за якими можлива оренда кіосків, слова "та підакцизних товарів (тютюнових виробів)".

При цьому цільове призначення першочергово звучало наступним чином: "Розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для продажу товарів широкого вжитку (продовольчих і непродовольчих товарів, іграшок і товарів для дітей, квітів, відео- і аудіопродукції, садово-городнього інвентарю, поліграфічної продукції і канцелярії) та підакцизних товарів (тютюнових виробів)".

Зазначимо, на це рішення Київради вже відреагував голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Так, у своєму Telegram-каналі він написав, що відповідна норма міститься і в проєкті закону №10346, що днями підтримав комітет парламенту, натякаючи, що у разі ухвалення цього проєкту рішення, досвід Києва масштабують на всю країну.

При цьому Гетманцев оприлюднив відео голосування столичних депутатів за правку про заборону продажу цигарок у МАФах.

Разом з тим, як повідомлялось раніше, уряд своїм законопроєктом №11090 пропонує підвищити ставки акцизу на тютюнові вироби. Робити це планують поступово. Проте невелике зростання акцизу можливо вже з 1 липня, а от у січні 2025 року акциз зросте на 23%. У 2026—2028 роках — ще плюс по 5%.

У парламенті цей проєкт рішення про підвищення акцизів на сигарети пройшов перше читання. Цей документ дуже швидко може стати законом, судячи з того, як налаштовані нардепи. Але нові ціни точно не сподобаються курцям.

Чому так розповідає "Телеграф" у матеріалі "Наскільки подорожчають сигарети? Ці цифри не сподобаються курцям".