В Україні введено екстрені відключення світла: яких областей це торкнулося (оновлено)

Для деяких введені погодинні графіки та спеціальні графіки

У низці областей України ввели екстрені відключення світла під час масованої атаки вранці 21 листопада. У цьому випадку графіків немає і поки що інформація про те, коли знову дадуть електрику, немає.

В офіційному Telegram-каналі ДТЕК повідомляє, що екстрені відключення введені у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях. У разі змін у компанії обіцяють оперативно інформувати про це.

UPD: У Києві скасували аварійні відключення. І хоча діють графіки, до них додалася ще одна група.

Водночас зазначенням НЕК "Укренерго" на території Сумської області запроваджено графіки аварійних відключень для 1, 2 та 3 черги споживачів за ДАО. А для першої черги також діють спеціальні графіки вимкнень. Інформація про це з’явилася в Telegram-каналі "Сумиобленерго".

Також у Миколаївській області введеноаварійні відключення. Графік погодинних відключень також продовжує діяти.

Скасовано аварійні графіки у Чернігівській області. Проте було додано ще одну чергу до графіків погодинних відключень.

Графіки аварійних відключень застосовані, зокрема, і в Полтавській області — 1-3 черги.

У Запоріжжі з 8:00 запроваджують графіки погодинних відключень.

Довідка: Екстрені відключення застосовують, коли в Укренерго виникає потреба додатково збалансувати енергосистему. Під час екстрених відключень світло може бути невизначений час. Під час екстрених вимкнень графіки не діють. Тобто немає точної інформації, через який час з’явиться світло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерти назвали три сценарії, як цієї зими в Україні відключатимуть світло.