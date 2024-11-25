У Києві та області важко дихати: якість повітря у столиці сягнула найбільших показників (карта)

Столиця вже на другому місці серед міст із найважчою атмосферою

У понеділок, 25 листопада, у Києві та області знову погіршився стан повітря. Моніторинг показує, що в столиці наразі "шкідливий рівень".

Про це повідомляють кореспонденти "Телеграфу". Вони підтверджують, що в регіоні сильний сморід та легка димка, яка спустилась на місто.

За даними сайту SaveEcoBot, який проводить моніторинг повітря помітно, що погана якість повітря фіксується в багатьох районах столиці.

Так, найгірша ситуація у Дніпровському, Дарницькому районах. Червоні показники також присутні у Бориспільському районі та у Броварах. Там показники понад 150.

Трохи краща ситуація у Святошинському районі. Там показники повітря — від 116 до 145.

Додамо, за даними моніторингових сервісів, Київ зранку вже на другому місці серед міст із найважчою атмосферою.

Варто зазначити, що загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів:

ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу)

SO2 (діоксид сірки)

NO2 (діоксид азоту)

О3 (приземний озон)

CO (оксид вуглецю)

Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

Раніше "Телеграф" писав, що над Києвом зійшов "кривавий" місяць.