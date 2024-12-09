У Києві цього тижня пройдуть продуктові ярмарки: адреси та райони

Ярмарки у Києві традиційно проходять щотижня

Цього тижня, з 10 по 15 грудня, мешканців та гостей столиці запрошують відвідати продуктові ярмарки, які відбуватимуться у різних районах Києва. Усі бажаючі зможуть тут придбати різноманітну продукцію: овочі та фрукти, зелень, бакалію, м’ясні вироби, соління, молочні продукти, мед та багато іншого.

Фермери чекають на покупців зі свіжими товарами на будь-який смак і гаманець. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Варто зазначити, що ціни на подібних сільськогосподарських ярмарках значно нижчі ніж у магазинах та супермаркетах. Крім цього, тут ви зможете особисто поспілкуватися із фермерами та дізнатися у них секрети отримання справжньої якісної продукції.

Ярмарок проходитиме з дотриманням усіх передбачених під час військового стану правил безпеки. Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та йти в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Перед тим як відвідати ярмарки, рекомендуємо вам уважно ознайомитися з переліком локацій, на яких вони будуть організовані.

Так, сільськогосподарські ярмарки цього тижня пройдуть за такими адресами:

Крім цього, ви завжди можете відвідати комунальні ринки, розташовані за такими адресами:

КП "Бессарабський ринок" — Бессарабська площа, 2;

КП "Володимирський ринок" — вул. Антоновича, 115;

КП "Житній ринок" — вул. Верхній Вал, 16

Нагадаємо, зараз мандарини в Україні дешевшають. Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові поділилася прогнозом про те, якими будуть ціни на цей фрукт напередодні зимових свят.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як за рік змінилася ціна на продукти для олів’є. В Україні на популярні продукти ціни зростають майже щодня, що негативно впливає на вартість страв. Однією з таких страв стало олив’є, приготування якого зараз дорожче на 27%, ніж минулого року.