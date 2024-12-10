В Україні погодили будівництво мосту через Тису: як він виглядатиме (фото, карта)

Він з'єднає дві країни

Кабінет Міністрів затвердив угоду з урядом Румунії про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через річку Тиса. Його планують звести на українсько-румунському державному кордоні між населеними пунктами Біла Церква (Україна) — Сігету-Мармацієй (Румунія).

"Затверджено Угоду між Кабінетом Міністрів України🇺🇦 та Урядом Румунії🇷🇴 про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через річку Тиса на українсько-румунському державному кордоні між населеними пунктами Біла Церква (Україна) — Сігету-Мармацієй (Румунія), вчинену 18.10.2023 у м. Києві", — повідомив у Telegram постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Біла Церква — село в Солотвинській селищній громаді Тячівського району Закарпатської області України. Сігету-Мармацієй — місто в Румунії, розміщене в Мармароській котловині над горішньою Тисою на українсько-румунському прикордонні.

Нагадаємо, угоду щодо будівництва мосту через Тису у жовтні 2023 року уряди України та Румунії. Його довжина складе 261 метр. Він зʼєднає дві країни в межах нового пункту пропуску "Біла Церква — Сігету-Мармацієй".

Проєкт моста Фото: Мирослав Білецький

Як розповідав "Телеграф", у Румунії дістали з дна глибокого яру в горах Марамуреш 28-річного українця, який втратив рівновагу та зірвався вниз. Молодий чоловік пролежав у снігу понад п’ять годин і вижив лише завдяки кошеняті, яке він міцно притискав до грудей і зігрівався його теплом.