У Києві та кількох областях оголосили повітряну тривогу. В чому причина

Під час тривог людей просять перебувати у безпечних місцях

О 12:36 у понеділок, 30 грудня у Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", — попередили у Повітряних Силах України.

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили загрозу застосування балістичного озброєння для столиці. Людей закликали пройти до укриттів.

Окрім Києва та області тривогу оголошено також у східній, центральній, та північній частинах України, а також на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Карта тривог станом на 12:47 виглядала так:

Нагадаємо, балістичне озброєння відрізняється тим, що більшу частину польоту ця ракета здійснює по балістичній траєкторії, тобто перебуває в некерованому русі. За своїми тактико-технічними даними балістична ракета, що випускається з оперативно-тактичного комплексу, посідає проміжне місце між тактичними та стратегічними ракетами. Майже всі балістичні ракети є дуже складною ціллю для перехоплення засобами протиповітряної оборони.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч проти понеділка, 30 грудня, російська армія завдала масованого удару дронами по Одеській області. Вибухи були чутні й мешканцям самої Одеси. Внаслідок падіння уламків у Роздільнянському районі Одеської області було пошкоджено вікна, фасади та дахи п’яти житлових будинків.