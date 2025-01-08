В Киеве в середине января начался сезон дождей. Ждать ли морозов в ближайшие дни

Со среды по пятницу в столице будет облачность, которая принесет с собой осадки, но морозов в эти дни синоптики не обещают

Вместе с потеплением в Киеве 8-10 января ожидаются осадки. Они будут идти каждый день, но с разной интенсивностью.

В эти дни местами также будут бурлить сильные ветры. Максимальные их порывы прогнозируются на конец рабочей недели, согласно данным Meteofor.

В среду, 8 января, в городе прогнозируется облачная и мокрая погода. Мелкие дожди ожидаются утром, а сильные – вечером. Дневная температура вырастет до +6 градусов, а ночью зафиксировалась около +3 градусов. Сила ветра в этот день не превысит умеренных 6 м/с.

На следующий день, 9 января, также будет держаться облачность, иногда с прояснениями. Ночью пройдет мелкий дождь. В начале второй половины суток температура ожидается до +4 градусов, а ночью – до +6 градусов. Наибольшие порывы ветра прогнозируются ночью – сильные 10 м/с.

Пятница, 10 января, принесет еще большее потепление, однако без осадков не обойдется. Дожди должны начаться днем, но вечером осадки усилятся и к ним добавится снег. Воздух днем прогреется до +8 градусов, а ночью остынет до +4 градусов. Максимальная сила ветра ожидается вечером — сильные 12 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, когда в Украину вернутся морозы и снег.