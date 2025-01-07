Ніби й не січень. Якою буде погода у п’яти великих містах України 8 січня

Наші пращури помітили, якщо цього дня тепло – весна буде холодною

Середина першого робочого тижня року принесе хмарну погоду в усі регіони України. У деяких містах очікуються опади різної інтенсивності, а температура повітря коливатиметься від +1° до +11°.

Про те, якою буде погода у середу, 8 січня, повідомляє sinoptik.ua. Йдеться про п'ять великих міст України: Київ, Харків, Одесу, Дніпро і Львів.

Київ

У столиці протягом доби небо затягнуть хмари. Вранці та вдень опадів не передбачається. Увечері можливий дрібний дощ. Температура повітря вночі становитиме +4°…+5°, а вдень підвищиться до +6°.

Харків

Хмарність утримається над містом протягом усієї доби. Вранці очікується сильний дощ, який припиниться до полудня. Температурні показники досить стабільні: вночі +5°, вдень повітря прогріється до +8°…+9°, такою ж температура залишиться і ввечері.

Одеса

Південна Пальміра зустріне середу хмарною погодою. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря найвища серед усіх міст: вночі та вранці +8°, вдень стовпчики термометрів покажуть +10°…+11°.

Дніпро

Над містом триматиметься щільна хмарність. Вранці пройде дощ, який закінчиться до обіду. Температура повітря вночі становитиме +7°, вдень підвищиться до +9°…+10°.

Львів

Західну столицю очікує найпрохолодніша погода. Протягом доби небо затягнуть хмари. Синоптики прогнозують дрібний дощ упродовж дня, який увечері посилиться. Температура повітря вночі знизиться з +7° до +1°, вдень підвищиться до +6°.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на українців чекає неприємне погодне явище посеред тижня. У деяких містах пройде крижаний дощ.