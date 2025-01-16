У Києві зліпили перед багатоповерхівкою сквер за 6 мільйонів - що з ним не так (фото)

Дуже дивне і для багатьох незрозуміле рішення

Мешканці будинку по Чеховському провулку в Шевченківському районі столиці обурені тим, що міська влада самовільно перетворила їхню прибудинкову територію на сквер і наспіх провела тут ремонт. На роботи витратили понад 6 мільйонів гривень, проте результат виявився плачевним.

Про це повідомила у Фейсбук киянка Даша Глущенко. З її слів, гроші з бюджету дуже поспішали освоїти до 31 грудня 2024 року.

Так, прибудинкова територія багатоповерхівки, розташованої на провулку Чеховському №11, сподобалася київській міській владі. Тут було вирішено провести переобладнання зеленої зони площею п'ять соток, яка знаходиться під вікнами будинку.

На роботи виділили 6,3 мільйона гривень або по 1 мільйону гривень на сотку землі. Швидко було проведено тендер і вже в жовтні 2024 року тут звели будівельний паркан.

Фото: Настя Глущенка

Місцеві жителі намагалися протестувати проти такого дивного рішення та зверталися за допомогою до активістів, а також міської влади. Людей, очікувано, ніхто не почув і на прибудинковій території з’явився сквер.

Сквер у Чеховському провулку Києва. Фото: Даша Глущенко

На даний момент, цей "інклюзивний і безбар’єрний простір", як його називає міська влада, виглядає гнітюче. За 6 мільйонів гривень на території з’явилися лавки та доріжки, які вже сьогодні просто розсипаються.

Також у сквері встановили камери відеоспостереження та ліхтарі. І таким чином просто під вікнами у людей з'явився "шикарний сквер", хоча попередні лавки тут просто демонтували через те, що на них збиралися галасливі компанії.

Сквер у Чеховському провулку Києва. Фото: Даша Глущенко

Сквер у Чеховському провулку Києва. Фото: Даша Глущенко

Сквер у Чеховському провулку Києва. Фото: Даша Глущенко

Сквер у Чеховському провулку Києва. Фото: Даша Глущенко

Сквер у Чеховському провулку Києва. Фото: Даша Глущенко

Сквер у Чеховському провулку Києва. Фото: Даша Глущенко

Сквер у Чеховському провулку Києва. Фото: Даша Глущенко

"Деякий час тому в будинку на Чеховскому провулку вкрали прибудинкову територію і просто під вікнами у людей "зробили парк". Площа орієнтовно 6 соток. Вартість робіт 6 млн грн. Гроші спішили освоїти до 31.12.2024. Якість робіт говорить багато про що. Питання: через скільки часу з бюджету знову потягнуть гроші на переробку цього лайна. Питання два: хто приймав акт про ці роботи і де брали людей на цю стройку? Питання три: для чого?", — пише авторка посту в соцмережі.

Сквер у Чеховському провулку Києва. Фото: Даша Глущенко

Сквер у Чеховському провулку Києва. Фото: Даша Глущенко

Нагадаємо, тендер на проведення переобладнання зеленої зони площею п’ять соток, що знаходиться під вікнами будинку, було оголошено ще у липні, проте мешканці нічого про це не знали.

У жовтні на території з’явилася огорожа та табличка з написом "Капітальний ремонт скверу". Мешканці почали протестувати, але будівництво продовжилося.

Створення скверу влада Києва "маскує" під інклюзивний і безбар’єрний простір для пацієнтів Інституту травматології та ортопедії, що знаходиться поруч. Місцеві жителі ж заявляють про те, що краще було б звернути увагу на територію самого Інституту, яку складно назвати доступною для людей з ортопедичними захворюваннями.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що столична влада мала ідею побудувати підземний паркінг на 320 авто в історичному центрі Києва. Проти появи цього об’єкту на Старокиївській горі під Пейзажною алеєю активно виступила громадськість.