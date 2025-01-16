В Киеве состряпали перед многоэтажкой сквер за 6 миллионов - что с ним не так (фото)

Очень странно и для многих непонятное решение

Жители дома по Чеховскому переулку в Шевченковском районе столицы возмущены тем, что городские власти самовольно превратили их придомовую территорию в сквер и наспех провели здесь ремонт. На работы потратили более 6 миллионов гривен, однако результат оказался плачевным.

Об этом сообщила в Фейсбук киевлянка Даша Глущенко. По ее словам, деньги из бюджета очень спешили освоить до 31 декабря 2024 года.

Так, придомовая территория многоэтажки расположенной по переулку Чеховскому №11 приглянулась киевским городским властям. Здесь было решено провести переоборудование зеленой зоны площадью пять соток, которая находится под окнами дома.

На работы выделили 6,3 миллиона гривен или по 1 миллиону гривен на сотку земли. Быстро был проведен тендер и уже в октябре 2024 года здесь возвели строительный забор.

Фото: Настя Глущенко

Местные жители пытались протестовать против такого странного решения и обращались за помощью к активистам, а также городским властям. Людей ожидаемо никто не услышал и на придомовой территории появился сквер.

Сквер в Чеховском переулке Киева. Фото: Даша Глущенко

На данный момент, это "инклюзивное и безбарьерное пространство", как его называют городские власти, выглядит удручающе. За 6 миллионов гривен на территории появились лавки и дорожки, которые уже сегодня просто рассыпаются.

Также в сквере установили камеры видеонаблюдения и фонари. И таким образом прямо под окнами у людей появился "шикарный сквер", хотя предыдущие лавки здесь просто демонтировали из-за того, что на них собирались шумные компании.

Сквер в Чеховском переулке Киева. Фото: Даша Глущенко

Сквер в Чеховском переулке Киева. Фото: Даша Глущенко

Сквер в Чеховском переулке Киева. Фото: Даша Глущенко

Сквер в Чеховском переулке Киева. Фото: Даша Глущенко

Сквер в Чеховском переулке Киева. Фото: Даша Глущенко

Сквер в Чеховском переулке Киева. Фото: Даша Глущенко

Сквер в Чеховском переулке Киева. Фото: Даша Глущенко

"Некоторое время назад в доме на Чеховском переулке украли придомовую территорию и просто под окнами у людей "сделали парк". Площадь ориентировочно 6 соток. Стоимость работ 6 млн грн. Деньги спешили освоить до 31.12.2024. Качество работ говорит о многом. Вопрос: через сколько времени из бюджета снова потянут деньги на переработку этого дерьма. Вопрос два: кто принимал акт об этих работах и где брали людей на эту стройку? Вопрос три: для чего?", — пишет автор поста в соцсети.

Сквер в Чеховском переулке Киева. Фото: Даша Глущенко

Сквер в Чеховском переулке Киева. Фото: Даша Глущенко

Напомним, тендер на проведение переоборудования зеленой зоны площадью пять соток, которая находится под окнами дома, был объявлен еще в июле, однако жители ничего об этом не знали.

В октябре на территории появилась ограда и табличка с надписью "Капитальный ремонт сквера". Жители начали протестовать, но строительство продолжилось.

Создание сквера власкти Киева "маскируют" под инклюзивное и безбарьерное пространство для пациентов находящегося рядом Института травматологии и ортопедии. Местные жители же заявляют о том, что было бы лучше обратить внимание на территорию самого Института, которую сложно назвать доступной для людей со сложными ортопедическими заболеваниями.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у столичных властей была идея построить подземный паркинг на 320 авто в историческом центре Киева. Против появления этого объекта на Старокиевской горе под Пейзажной аллеей активно выступила общественность.