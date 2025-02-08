У Києві спалахнув чоловічий монастир: що відомо (фото)

Причина встановлюється

У суботу, 8 лютого, в Києві сталась пожежа у церкві Свято-Михайлівського Видубицького чоловічого монастиря. Цю інформацію вже підтвердила адміністрація міста.

Про це повідомляє "Київ24". Зазначається, що інформація про постраждалих не надходила.

"У Києві сталась пожежа в церкві Свято-Михайлівського Видубицького чоловічого монастиря. За даними КМДА, йдеться про задимлення на цокольному поверсі. На місці вже працюють рятувальники", — йдеться у повідомленні.

UPD: У КМДА повідомили, що пожежу в церкві Свято-Михайлівського Видубицького монастиря Києва ліквідовано.

Перші повідомлення про сильну пожежу почали з'являтись у мережі після 17:00. Водночас причина займання наразі не відома. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Нагадаємо, що 8 лютого також на Троєщині горів приватний будинок. У мережі писали, що під час пожежі пролунав вибух.

"Очевидці з місця повідомляють про вибух котла", — йдеться у повідомленні.

На відео, які публікують у мережі, видно, що вогонь охопив весь дах будинку та стіни. Пожежа настільки сильна, що її видно з віддалених районів столиці. Причина займання наразі не відома. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно на Київщині кілька годин горів завод. З вогнем не могли впоратися десятки пожежників.