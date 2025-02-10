Гучна справа "смотрящего за Києвом" Комарницького: де зараз головний підозрюваний, нові подробиці від НАБУ

Слідство триває

"Смотрящий за Києвом", столичний бізнесмен Денис Комарницький, якого підозрюють у ймовірному керуванні злочинною організацією, що проходить по справі земельної корупції у Київській міськраді, переховується в Україні й намагається втекти за кордон. Наразі оголошено підозру у незаконному заволодінні землею та затримано 7 з 10 фігурантів.

Про це на брифінгу розповів директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривоніс. Під час своєї доповіді він не називав конкретні імена фігурантів спецоперації "Чисте місто", але, з огляду на інформацію, яка шириться у ЗМІ, можна дійти висновку, що йдеться саме про Комарницького.

Головне з доповіді Кривоноса:

Головний фігурант Комарницький досі в Україні, переховується, але намагається втекти за кордон. Наразі його активно розшукують, увесь силовий блок має орієнтування на нього.

Сім підозрюваних у справі земельної корупції утримують під вартою.

З п'ятниці, 7 лютого, заставу за 7 фігурантів ніхто не вносив.

Банта Комарницького документувалася "онлайн" протягом 2023-2024 років. Її злочини відбувались на основі "туалетних схем", коли під неіснуюче майно відводилася столична земля, фіксувалися "тут і зараз".

Вже зараз слідство має чимало відео та аудіо щодо всіх фігурантів, а, можливо, й інших топполітиків столиці та країни.

НАБУ готує окремий відеозвіт, який буде "справним блокбастером", де розсекретить окремі розмови та схеми. Тобто громада зможе побачити деякі деталі зухвалої злочинної діяльності в Київраді.

Також директор НАБУ наголосив, що слідство ще триває і є ймовірність, що під час розслідування у складі банди Комарницького можуть виявити топполітиків різних партій. Тоді ці люди отримають підозри, а справа отримає належну правову кваліфікацію. У будь-якому випадку всіх винних притягнуть до відповідальності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у гучній справі "смотрящого за Києвом" перших фігурантів посадили до СІЗО.