Друга України не обрали канцлером Німеччини. Що буде далі?

За попередніми даними, нове голосування може відбутися за тиждень

Фрідріх Мерц не зміг отримати більшість голосів у першому турі виборів нового канцлера Німеччини. Тепер Бундестаг має 14 днів, щоб обрати Мерця або іншого кандидата на посаду канцлера абсолютною більшістю голосів.

Про це пише Reuters. Лідер німецьких консерваторів, 69-річний Мерц отримав 310 голосів у нижній палаті парламенту з необхідних 316. Проти проголосували 307 депутатів Бундестагу, утрималися троє.

За даними BILD із фракції ХДС/ХСС у Бундестазі, другий тур голосування точно не відбудеться 6 травня. Цю інформацію підтвердив і генеральний секретар ХДС Карстен Ліннеманн.

У лютому Мерц забезпечив перемогу ХДС/ХСС на федеральних виборах, а пізніше уклав коаліційну угоду з лівоцентристськими соціал-демократами (СДПН). Наступне голосування може відбутися вже за тиждень.

Вибори канцлера Німеччини — що буде далі

Якщо Мерц протягом двох тижнів не зможе заручитися підтримкою абсолютної більшості депутатів, під час наступного голосування щоб бути обраним канцлером, йому буде достатньо звичайної більшості голосів депутатів. Судячи з результатів голосування, вона гарантована Мерцу.

Водночас, згідно з основним законом ФРН, якщо обраний кандидат отримує абсолютну більшість голосів, федеральний президент Німеччини призначає його на посаду канцлера. Якщо ж кандидат обраний лише простою більшістю голосів, президент має право розпустити Бундестаг протягом семи днів. В цьому випадку буде призначено нові вибори.

Чому перемога Фрідріха Мерца в інтересах України

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Мерц підтримує Україну. Він критикував уряд Олафа Шольца за зволікання у наданні допомоги Україні та обіцяв надати нашій країні ракети Taurus. Також Мерц брав участь у Мюнхенській безпековій конференції, на якій був присутній і президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляв "Телеграф", у німецькому уряді з'явилася міністерка з російським корінням. Наталі Павлік призначили керувати міністерством з питань міграції, біженців та інтеграції після формування нової коаліції.