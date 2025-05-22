Танці, концерти, кіно і стендап: куди сходити у Києві до Дня міста (програма)

На киян та гостей столиці чекають цікаві та розважальні заходи

25 травня, у День Києва, столиця України відзначатиме своє свято з низкою культурних, мистецьких та освітніх заходів. Попри обмеження, пов’язані з воєнним станом, у місті підготували насичену програму.

"Телеграф" розповідає, куди сходити 24 та 25 травня. Зокрема, можна відвідати концерти, фестивалі та виставки.

Концерти 25 травня

Тіна Кароль виступить у культурному просторі V’YAVA на ВДНГ о 19:00.

виступить у культурному просторі V’YAVA на ВДНГ о 19:00. НАОНІ Оркестра представить програму "Світові хіти" у Культурному центрі "Печерськ Палац" о 18:00.

представить програму "Світові хіти" у Культурному центрі "Печерськ Палац" о 18:00. "Своє – До Дня Києва" – концерт у Docker Pub (вул. Богатирська, 25) о 19:00, де прозвучать українські пісні у сучасному аранжуванні.

– концерт у Docker Pub (вул. Богатирська, 25) о 19:00, де прозвучать українські пісні у сучасному аранжуванні. "Notturno D’amore" – камерний концерт у Меморіальному будинку Миколи Лисенка о 15:00.

– камерний концерт у Меморіальному будинку Миколи Лисенка о 15:00. Віктор Романченко та Ольга Жмуріна виступлять у Київській опері о 17:00.

Також містяни та гості столиці зможуть відпочити та гарно провести час на фестивалі "День Києва" 24 та 25 травня.

Програма фестивалю

Електронна сцена "Кудрявка"

На території колишнього лікеро-горілчаного заводу на Кудрявці (вул. Кудрявська, 16) відбудеться танцювальна вечірка у стилі "електронної терапії". Тут виступатимуть діджеї відомих київських клубів — музика, світло і танці до ночі.

Галерея просто неба

Пейзажна алея перетвориться на арт-простір просто неба. На перетині вулиць Великої Житомирської та Володимирської розміститься виставка сучасного українського мистецтва, де можна не тільки переглянути, а й придбати оригінальні твори художників.

Кінолекторій на кіностудії імені Довженка

На Берестейському проспекті, 44 відбудуться тематичні кінопокази та лекції, присвячені архітектурі, історії та культурному обличчю столиці. Це можливість поглянути на Київ крізь об’єктив мистецтва кіно.

Сімейна зона у парку "Наталка"

Оболонська набережна, 9 запрошує на відпочинок із родиною. Тут буде облаштована зона для дітей, а також барбекю-простір з грилем і смаками по-київськи — чудовий варіант для пікніка на природі.

Стендап-бар у Київському цирку

На Галицькій площі, 2 — вечори гумору та коктейлів. Коміки виступатимуть просто за барною стійкою, а частина коштів піде на підтримку ЗСУ.

Маркет-барахолка на Житньому ринку

Верхній Вал, 16 — місце, де поєднуються вінтаж, українські бренди, книжкові новинки й атмосферний шопінг. Тут можна знайти унікальні речі, поспілкуватися з крафтовими виробниками й зарядитися духом локальної культури.

Ціни квитків на фестиваль:

700 грн за день або 1000 грн за два дні;

за день або за два дні; у дні фестивалю діятиме підвищений тариф.

Музеї та екскурсії 25 травня

Національний музей декоративного мистецтва запрошує на екскурсію виставкою "Ремесла, що живуть" та майстер-клас "Традиційний восковий віночок".

запрошує на екскурсію виставкою "Ремесла, що живуть" та майстер-клас "Традиційний восковий віночок". Музей гетьманства представить виставковий проєкт "Пам’ятки Подолу — подорож у минуле".

представить виставковий проєкт "Пам’ятки Подолу — подорож у минуле". Будинок-музей Марії Заньковецької організовує пішохідну екскурсію "Марія Заньковецька і Київ", яка пройде маршрутом від музею до Київського національного академічного театру оперети.

організовує пішохідну екскурсію "Марія Заньковецька і Київ", яка пройде маршрутом від музею до Київського національного академічного театру оперети. КИЇВКІНОФЕСТ у кінотеатрі "Жовтень" продовжує показ фільмів у межах програми "Київ крізь віки".

Для дітей та родин

"Козацькі таємниці Подолу" – інтерактивна екскурсія-квест, початок о 12:00 25 травня біля пам’ятника Г. Сковороді на Контрактовій площі.

– інтерактивна екскурсія-квест, початок о 12:00 25 травня біля пам’ятника Г. Сковороді на Контрактовій площі. "Таємниця загадкового міста" – сімейне інтерактивне шоу у ЦК Святошин о 17:00 у неділю.

Виставки та майстер-класи 25 травня

Ярмарок митців у Squat17b на вул. Терещенківській, 17Б, розпочнеться о 12:00. Вхід вільний.

на вул. Терещенківській, 17Б, розпочнеться о 12:00. Вхід вільний. Виставка "Київський Пленер" відкриється у Центральній районній бібліотеці ім. П. Г. Тичини (вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24).

Важливо зазначити, що усі заходи відбуватимуться з урахуванням безпекових вимог та можливих змін у розкладі. Рекомендується перевіряти актуальну інформацію на офіційних сайтах організаторів перед відвідуванням подій.

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