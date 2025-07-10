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Там був монастир, а потім - жіноча колонія, де мали утримувати Тимошенко: на Франківщині є дуже цікава будівля (фото)

Автор
Вікторія Козар
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Автор
Монастир у Маріямполі на Івано-Франківщині
Монастир у Маріямполі на Івано-Франківщині. Фото Колаж "Телеграфу"

Місце має цікаву історію

У селищі Маріямпіль на Івано-Франківщині розташований стародавній монастир католицького ордена капуцинів. У різні часи у приміщенні діяв колегіум, сиротинець і навіть в'язниця. Будівля збереглась і до наших днів. Раніше ми розповідали, у що перетворився популярний у СРСР Народний дім у Запоріжжі.

Село Маріямпіль виникло у 17 столітті, коли польський гетьман Ян Яблоновський отримав наказ від короля збудувати тут замок. Товщина стін сягала 3 метрів, а висота — 5 метрів. У 40-х роках на цьому місці з'явився монастир католицького ордена капуцинів і каплиця, а у 50-х — костел Святого Антонія.

Маріямпіль замок
У 17 столітті у Маріямполі з'явився замок, фото hecross.net

Ченці-капуцини римо-католицького ордену поширювали серед місцевих релігію і допомагали здобувати освіту. При монастирі створили колегіум, школу для бідних і лікарню. Польська шляхта відправляла своїх дітей до колегіуму, адже тут навчали філософії та риторики. Упродовж 130 років до храму приходили і греко-католики, і римо-католики.

Маріямпіль монастир
У Маріямполі був монастир, фото Анжеліки Шевченко

Коли селище перейшло під контроль Австрії, монастир припинили підтримували на належному рівні. Певний час за ним слідкували сестри милосердя святих Вікентія і Павла ордену Хариток. Тоді як костел святого Антонія придбала греко-католицька громада. Однак у 1784 році монастир остаточно закрили.

Монастир у Маріямполі
За часів Австрії монастир почав занепадати, фото Анжеліки Шевченко
Монастир і Маріямполі
Територія колишнього монастиря є огородженою, фото Анжеліки Шевченко

За часів СРСР тут діяв сиротинець, а через певний час — лікувально-трудовий профілакторій. Упродовж останніх десятиліть на цьому місці влаштували жіночу виправно-трудову колонію. Були чутки, що тут мала відбувати термін нардепка Юлія Тимошенко, але цього не сталося. Зараз в'язниця тут вже не діє.

Маріямпіль в'язниця
Тут діяла в'язниця, фото Анжеліки Шевченко

Цікаво, що у Маріямпілі у 2011 році заклали перший в Україні Біблійний сад. Це зробив професор Івано-Франківського медичного університету Володимир Боцюрко, який народився у цьому селі. Тут садять лише ті рослини, про які йдеться у Святому Письмі. Зокрема, 25 видів дерев та кущів, які простягнулися на один гектар.

Біблійний Сад в Маріямполі
Адам і Єва у Біблійному Саду в Маріямполі, фото "Мандруй Прикарпаттям"

На центральній алеї саду є статуя Діви Марії, повторена з маріямпільського образу. У лівій частині розташовані статуї персонажів із Старого Завіту — Адама і Єви, пророка Мойсея, змія, а також мінікопія Єрусалимського храму.

Біблійний Сад у Маріямполі
Відтворення Старого Завіту у Біблійному Саду, фото "Мандруй Прикарпаттям"

Також у Біблійному саду відтворили й події Нового Заповіту: народження Ісуса Христа, молитву у Гетсиманському саду, розп'яття та воскресіння.

Раніше "Телеграф" розповідав про цікавий театр-цирк Муссурі у Харкові. Там збиралися тисячі мешканців міста.

Теги:
#Івано-Франківськ #Монастир #Пам'ятка архітектури #Маріямпіль