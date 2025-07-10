Там був монастир, а потім - жіноча колонія, де мали утримувати Тимошенко: на Франківщині є дуже цікава будівля (фото)

Місце має цікаву історію

У селищі Маріямпіль на Івано-Франківщині розташований стародавній монастир католицького ордена капуцинів. У різні часи у приміщенні діяв колегіум, сиротинець і навіть в'язниця. Будівля збереглась і до наших днів. Раніше ми розповідали, у що перетворився популярний у СРСР Народний дім у Запоріжжі.

Село Маріямпіль виникло у 17 столітті, коли польський гетьман Ян Яблоновський отримав наказ від короля збудувати тут замок. Товщина стін сягала 3 метрів, а висота — 5 метрів. У 40-х роках на цьому місці з'явився монастир католицького ордена капуцинів і каплиця, а у 50-х — костел Святого Антонія.

У 17 столітті у Маріямполі з'явився замок, фото hecross.net

Ченці-капуцини римо-католицького ордену поширювали серед місцевих релігію і допомагали здобувати освіту. При монастирі створили колегіум, школу для бідних і лікарню. Польська шляхта відправляла своїх дітей до колегіуму, адже тут навчали філософії та риторики. Упродовж 130 років до храму приходили і греко-католики, і римо-католики.

У Маріямполі був монастир, фото Анжеліки Шевченко

Коли селище перейшло під контроль Австрії, монастир припинили підтримували на належному рівні. Певний час за ним слідкували сестри милосердя святих Вікентія і Павла ордену Хариток. Тоді як костел святого Антонія придбала греко-католицька громада. Однак у 1784 році монастир остаточно закрили.

За часів Австрії монастир почав занепадати, фото Анжеліки Шевченко

Територія колишнього монастиря є огородженою, фото Анжеліки Шевченко

За часів СРСР тут діяв сиротинець, а через певний час — лікувально-трудовий профілакторій. Упродовж останніх десятиліть на цьому місці влаштували жіночу виправно-трудову колонію. Були чутки, що тут мала відбувати термін нардепка Юлія Тимошенко, але цього не сталося. Зараз в'язниця тут вже не діє.

Тут діяла в'язниця, фото Анжеліки Шевченко

Цікаво, що у Маріямпілі у 2011 році заклали перший в Україні Біблійний сад. Це зробив професор Івано-Франківського медичного університету Володимир Боцюрко, який народився у цьому селі. Тут садять лише ті рослини, про які йдеться у Святому Письмі. Зокрема, 25 видів дерев та кущів, які простягнулися на один гектар.

Адам і Єва у Біблійному Саду в Маріямполі, фото "Мандруй Прикарпаттям"

На центральній алеї саду є статуя Діви Марії, повторена з маріямпільського образу. У лівій частині розташовані статуї персонажів із Старого Завіту — Адама і Єви, пророка Мойсея, змія, а також мінікопія Єрусалимського храму.

Відтворення Старого Завіту у Біблійному Саду, фото "Мандруй Прикарпаттям"

Також у Біблійному саду відтворили й події Нового Заповіту: народження Ісуса Христа, молитву у Гетсиманському саду, розп'яття та воскресіння.

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