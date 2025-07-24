Спека досі тримається у Києві. Чи принесуть дощі полегшення

У Києві найближчими днями буде як в джунглях

Київ досі у лапах спеки та місцями короткочасного дощу. Найближчими днями він може йти як вдень, так і вночі.

Як прогнозують у Погода.Мета, сила вітрів не перевищить слабких 5 м/с. Хоча в Українському гідрометеорологічному центрі кажуть, що вони можуть сягати свіжих 10 м/с.

За даними Погода.Мета, 25 липня небо над Києвом буде трошки хмарним, а ввечері очікується дрібний дощик. 26 липня хмари не покинуть місто, а незначні опади очікуються вночі.

Денна температура у місті коливатиметься в межах +27…30 градусів, а нічна — +18…20 градусів. Вітри не розгуляються вище слабких 5 м/с.

Якою буде температура

Водночас в Укргідрометцентрі прогнозують, що короткочасні дощі очікуються:

вдень п'ятниці ;

; вдень і вночі суботи.

Повітря у денний час прогріється до +27…29 градусів, а в нічний — охолоне до +18 градусів. Сила вітру місцями сягатиме свіжих 10 м/с.

Коли дощитиме

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що очікує українців вже 25-27 липня. Синоптики попереджають про те, що кінець цього місяця в деяких регіонах буде спекотним.