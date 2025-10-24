Не всі сховища — це підвали: у Києві показали, як виглядає укриття преміум-класу в ЖК (фото, відео)

Укриття чи лаунж-зона? Українці вважають, що так має бути скрізь

Не всі укриття Києва непристосовані для перебування з дітьми. Але є й гідні варіанти. В мережі активно обговорюють відео преміум-укриття в одному з київських ЖК.

Що потрібно знати

Укриття розташоване на -3 поверсі ЖК Taryan Towers вразло українців умовами

Це один із найдорожчих ЖК Києва, оренда — від 100 тис. грн/міс

Кияни порівнюють його з власними укриттями

Йдеться про Taryan Towers. Офіційно повідомляється, що воно знаходиться на -3 поверсі. Сучасна Shelter Zone оснащена "всім необхідним для зручного перебування: дитячою зоною, кавомашиною, баром зі снеками, запасом води, стабільним Wi-Fi та санвузлом".

Відео дійсно вражає: великий простір обладнаний зонами для відпочинку в кріслах мішках та на диванах. Враховуючи погоду, встановлені обігрівачі. Дитячий простір також обладнаний огорожею навколо.

В коментарях українці порівнюють укриття з тими, що є в їхніх будинках або тими, якими вони змушені користуватися. "Так повинно бути по всій Україні", — пишуть користувачі.

Житловий комплекс Taryan Towers — 35-поверховий трисекційний хмарочос у Києві. Дві з трьох секцій введені в експлуатацію 2021 та 2023 року.

Житловий комплекс Taryan Towers

Квартири в ньому коштують десятки мільйонів, навіть вартість оренди чимала — понад 100 тисяч грн за квартиру.

Житловий комплекс Taryan Towers - ціна оренди квартир

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві побудували два протирадіаційні укриття. Одне з них в Оболонському районі обійшлось в 48 млн грн і виглядає не гірше, ніж укриття в елітному ЖК.