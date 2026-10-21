Соратник Столара та його елітна "екс": хто за копійки "прихопив" 20 гектарів на Троєщині

Будівлі перейшла одній фірмі за оцінкою в рази нижчою від ринкової, а потім держава повернула її через суд

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Понад 20 гектарів землі в Києві та недобудований лікарняний комплекс на вулиці Милославській, 58 перейшли у власність приватної компанії. Активи оцінили приблизно у 31,3 млн грн, хоча експертиза визначила вартість землі та нерухомості приблизно у 366 млн грн.

Про це повідомляє "Телеграф". Подробиці – у матеріалі: "Як лікарню в Києві вартістю в сотні мільйонів передали за безцінок: слід веде до ексдепутата".

Компанія, яка отримала об’єкт, належить Антоніні Сліпченко – колишній дружині забудовника Леоніда Крючкова. Він працював помічником народного депутата Вадима Столара.

Як борг перетворився на лікарняний комплекс

Замовником будівництва Республіканської клінічної лікарні було ВАТ "Науково-дослідне медичне об’єднання "Діалір"". Державі належало 95,6% акцій підприємства. Комплекс площею 150 000 кв. м проєктували більш ніж на 1000 ліжок. Будівництво зупинилося, коли об’єкт був готовий приблизно на 80%.

"Діалір" замовив у ТОВ "Київсоцпроєкт", яке належало Сліпченко, доопрацювання документації за 29,7 млн грн. За версією слідства, договір уклали, щоб створити штучну заборгованість, не маючи наміру виконувати роботи. У 2007 році підприємство почало банкрутувати, а підрядника визнали кредитором.

У 2019 році майно передали за планом санації ТОВ "Транспортна компанія "Мортранссервіс"", пов’язаному зі Сліпченко та зобов’язаному погасити борг. Згодом комплекс внесли до статутного капіталу ТОВ "Орум Інвест". Ця компанія зареєструвала право власності. За експертною оцінкою, у березні 2019 року земля коштувала близько 301 млн грн, а недобудований комплекс – близько 65 млн грн.

Хто стоїть за компанією-отримувачем

У державних реєстрах єдиною власницею та засновницею "Орум Інвесту" вказана Антоніна Сліпченко. Її колишній чоловік Леонід Крючков був депутатом Київради V скликання та заснував групу компаній ORUM. Він також обіймав посаду заступника директора "Укрінмашу".

Антоніна Сліпченко/Фото: hromadske.radio

Пов’язані з Крючковим структури працювали у сферах портової логістики, буксирних послуг, будівництва та операцій із проблемними боргами. Правоохоронці вважають організатором схеми заволодіння державним майном колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича.

Леонід Крючков/Фото: Цензор, покращено за допомогою ШІ

Як держава повернула майно

Верховний Суд двічі скасовував затвердження плану санації "Діаліра". Суди зазначали, що вартість майна занизили, погодження Фонду державного майна не було, а цільове призначення лікарні викликає запитання.

Київська міська прокуратура подала три позови, оскаржуючи передачу комплексу від "Мортранссервісу" "Орум Інвесту" та вимагаючи скасувати реєстрацію права власності. Господарський суд Києва задовольнив усі вимоги. У жовтні 2026 року право держави на весь комплекс відновили. ДБР також відкрило кримінальне провадження за ознаками шахрайства за частиною четвертою статті 190 КК України.

Що відомо про недобудований комплекс Республіканської клінічної лікарні. Інфографіка "Телеграфа"