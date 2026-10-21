Соратник Столара и его элитная "экс": кто за копейки "прихватил" 20 гектаров на Троещине

Здания перешло одной фирме по оценке в разы ниже рыночной, а затем государство вернуло его через суд

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Более 20 гектаров земли в Киеве и недостроенный больничный комплекс на улице Милославской, 58 перешли частной компании. Активы оценили примерно в 31,3 млн грн, хотя экспертиза определила стоимость земли и недвижимости примерно в 366 млн грн.

Об этом сообщает "Телеграф". Подробности – в материале: "Как больницу в Киеве стоимостью сотни миллионов передали за бесценок: след ведет к экс-депутату".

Компания, получившая объект, принадлежит Антонине Слипченко – бывшей жене застройщика Леонида Крючкова. Он работал помощником народного депутата Вадима Столара.

Как долг превратился в больничный комплекс

Заказчиком строительства Республиканской клинической больницы было ОАО "Научно-исследовательское медицинское объединение "Диалир"". Государству принадлежало 95,6% акций предприятия. Комплекс площадью 150 000 кв. м проектировали более чем на 1000 коек. Строительство остановилось, когда объект был готов примерно на 80%.

"Диалир" заказал у ООО "Киевсоцпроект", принадлежавшего Слипченко, доработку документации за 29,7 млн грн. По версии следствия, договор заключили, чтобы создать искусственную задолженность, не собираясь выполнять работы. В 2007 году предприятие начало банкротиться, а подрядчика признали кредитором.

В 2019 году имущество передали по плану санации ООО "Транспортная компания "Мортранссервис"", связанному со Слипченко и обязанному погасить долг. Позже комплекс внесли в уставный капитал ООО "Орум Инвест". Эта компания зарегистрировала право собственности. По экспертной оценке, в марте 2019 года земля стоила около 301 млн грн, а недостроенный комплекс – около 65 млн грн.

Кто стоит за компанией-получателем

В государственных реестрах единственной владелицей и учредительницей "Орум Инвеста" указана Антонина Слипченко. Ее бывший муж Леонид Крючков был депутатом Киевсовета V созыва и основал группу компаний ORUM. Он также занимал должность заместителя директора "Укринмаша".

Антонина Слипченко/Фото: hromadske.radio

Связанные с Крючковым структуры работали в сфере портовой логистики, буксирных услуг, строительства и операций с проблемными долгами. Правоохранители считают организатором схемы завладения государственным имуществом бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича.

Леонид Крючков/Фото: Цензор, улучшено с помощью ИИ

Как государство вернуло имущество

Верховный Суд дважды отменял утверждение плана санации "Диалира". Суды указывали, что стоимость имущества занизили, согласования с Фондом государственного имущества не было, а целевое назначение больницы вызывает вопросы.

Киевская городская прокуратура подала три иска, оспаривая передачу комплекса от "Мортранссервиса" "Орум Инвесту" и требуя отменить регистрацию права собственности. Хозяйственный суд Киева удовлетворил все требования. В октябре 2026 года право государства на весь комплекс восстановили. ГБР также открыло уголовное производство по признакам мошенничества по части четвертой статьи 190 УК Украины.

Что известно о недостроенном комплексе Республиканской клинической больницы. Инфографика "Телеграфа"