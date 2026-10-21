Соратник Столара и его элитная "экс": кто за копейки "прихватил" 20 гектаров на Троещине
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Здания перешло одной фирме по оценке в разы ниже рыночной, а затем государство вернуло его через суд
Более 20 гектаров земли в Киеве и недостроенный больничный комплекс на улице Милославской, 58 перешли частной компании. Активы оценили примерно в 31,3 млн грн, хотя экспертиза определила стоимость земли и недвижимости примерно в 366 млн грн.
Об этом сообщает "Телеграф". Подробности – в материале: "Как больницу в Киеве стоимостью сотни миллионов передали за бесценок: след ведет к экс-депутату".
Компания, получившая объект, принадлежит Антонине Слипченко – бывшей жене застройщика Леонида Крючкова. Он работал помощником народного депутата Вадима Столара.
Как долг превратился в больничный комплекс
Заказчиком строительства Республиканской клинической больницы было ОАО "Научно-исследовательское медицинское объединение "Диалир"". Государству принадлежало 95,6% акций предприятия. Комплекс площадью 150 000 кв. м проектировали более чем на 1000 коек. Строительство остановилось, когда объект был готов примерно на 80%.
"Диалир" заказал у ООО "Киевсоцпроект", принадлежавшего Слипченко, доработку документации за 29,7 млн грн. По версии следствия, договор заключили, чтобы создать искусственную задолженность, не собираясь выполнять работы. В 2007 году предприятие начало банкротиться, а подрядчика признали кредитором.
В 2019 году имущество передали по плану санации ООО "Транспортная компания "Мортранссервис"", связанному со Слипченко и обязанному погасить долг. Позже комплекс внесли в уставный капитал ООО "Орум Инвест". Эта компания зарегистрировала право собственности. По экспертной оценке, в марте 2019 года земля стоила около 301 млн грн, а недостроенный комплекс – около 65 млн грн.
Кто стоит за компанией-получателем
В государственных реестрах единственной владелицей и учредительницей "Орум Инвеста" указана Антонина Слипченко. Ее бывший муж Леонид Крючков был депутатом Киевсовета V созыва и основал группу компаний ORUM. Он также занимал должность заместителя директора "Укринмаша".
Связанные с Крючковым структуры работали в сфере портовой логистики, буксирных услуг, строительства и операций с проблемными долгами. Правоохранители считают организатором схемы завладения государственным имуществом бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича.
Как государство вернуло имущество
Верховный Суд дважды отменял утверждение плана санации "Диалира". Суды указывали, что стоимость имущества занизили, согласования с Фондом государственного имущества не было, а целевое назначение больницы вызывает вопросы.
Киевская городская прокуратура подала три иска, оспаривая передачу комплекса от "Мортранссервиса" "Орум Инвесту" и требуя отменить регистрацию права собственности. Хозяйственный суд Киева удовлетворил все требования. В октябре 2026 года право государства на весь комплекс восстановили. ГБР также открыло уголовное производство по признакам мошенничества по части четвертой статьи 190 УК Украины.
Как сообщал "Телеграф", Киевская городская прокуратура подала в Хозяйственный суд города Киева отдельный иск против ЧП "ЮК "Юстиниан"". Спор касается участка, где компания оформила право собственности на пять зданий-призраков.