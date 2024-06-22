Засуджений за смертельну ДТП російський актор-путініст Єфремов може поїхати на війну проти України

Актор підтримує вбивства в Україні

Актору-путіністу Михайлу Єфремову, якого засудили у країні-агресорці за смертельну ДТП, запропонували достроково вийти із в’язниці взамін за участь в "ЕсВеО". В РФ заявили, що в СІЗО, де затримано Єфремова, надіслали листа з проханням звільнити пропагандиста і запропонували поїхати йому в зону "спецоперації", щоб швидше опинитися на волі.

Про це повідомляють росЗМІ. Як заявив один із добровольців пропагандистського руху, "Рішення про умовно-дострокове звільнення ухвалює суд, але Михайло Єфремов повинен знати, що може цілком розраховувати на наше клопотання у разі, якщо виявить бажання стати добровольцем. Він відбув, з урахуванням часу у СІЗО, вже понад половину терміну. Неодноразово покаявся і переглянув свої погляди життя".

Колишній адвокат путінста, який зараз воює проти України, сказав, що по стану здоров’я Єфремова не візьмуть на фронт, але можуть знайти місце у прикордонній зоні.

Навіть росіяни не в захваті від такої новини. У коментарях під дописом про "звільнення" Єфремова засуджують таке рішення "ветаранів Росії".

Какой же он мерзкий.

Больше не о чем или не о ком писать?

Он же старичок уже, что он там делать будет?

Нагадаємо, що в вересні 2021 року актора Михайла Єфремова засудили до восьми років колонії за п’яну ДТП зі смертельним наслідком. Після апеляції суд пом’якшив покарання до 7,5 років.

Раніше "Телеграф" ділився цікавими фактами про затриману СБУ доньку ексмера Полтави Мамая. СБУ затримала Наталію Веретеннікову за співпрацю з пропутінською партією "Єдина Росія".