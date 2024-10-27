З Днем української писемності та мови! Барвисті привітання у листівках і картинках

Не забудьте привітати українців із цим важливим святом

Сьогодні, 27 жовтня, в Україні відзначається День української писемності та мови. Раніше його святкували 9 листопада, як і День пам’яті Нестора Літописця. Однак подію перенесли через перехід на новоюліанський календар.

День української писемності та мови відзначається на честь Нестора Літописця – першого відомого історика та письменника Київської Русі, який написав знаменитий твір "Повість минулих літ". Він відіграв важливу роль у розвитку слов'янської писемності та формуванні літературної традиції, яка заклала підвалини для української мови та культури.

Нестор Літописець, зображення uapc.te.ua

28 липня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміну дати святкування з 9 листопада на 27 жовтня. Це свято покликане об’єднати українців навколо мови як основи національної ідентичності.

День української писемності та мови — це не просто свято — воно дає можливість згадати нам історію і надає новий поштовх для розвитку української літератури та мовного середовища. Оскільки українська мова зазнавала утисків упродовж століть, її підтримка надзвичайно важлива для зміцнення нації.

Дуже важливо привітати українців із цим днем. "Телеграф" зібрав для вас яскраві листівки та картинки, щоб ви могли надіслати рідним, близьким та друзям у месенджері.

Листівки з Днем української писемності і мови

Колаж "Телеграфу"

Колаж "Телеграфу"

Колаж "Телеграфу"

Колаж "Телеграфу"

Картинки з Днем української писемності та мови

Колаж "Телеграфу"

Колаж "Телеграфу"

Колаж "Телеграфу"

Колаж "Телеграфу"

Колаж "Телеграфу"

Колаж "Телеграфу"

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні відзначають День батька. Зібрали для вас святкові числа.