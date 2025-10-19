Не плутайте з російською датою: коли українці відзначають День батька - святкові числа

День батька в Україні не святкують 19 жовтня

День батька — сімейне свято, в яке щороку вшановують своїх татів. Дехто вітає своїх рідних людей у третю неділю жовтня, однак ця дата є помилковою.

Річ у тім, що у жовтні День батька відзначають у Росії. Свято запровадив на офіційному рівні кремлівський диктатор Володимир Путін у 2021 році. Цьогоріч дата святкування у країні-окупантці припадає на 19 жовтня. Оскільки у цей день відзначають День батька у Росії, не варто підтримувати цю традицію, бо вона не має нічого спільного з Україною.

Натомість в Україні День батька відзначають у третю неділю червня. На державному рівні свято встановив у 2019 році п'ятий президент України Петро Порошенко. Ініціативу подала американка місіс Додд із штату Вашингтон. Її батько був вдівцем і виростив шістьох дітей. Таким чином жінка запропонувала вшановувати своїх татів, запровадивши для цього окреме свято.

Батько з донькою

У 1966 році президент США Ліндон Джонсон оголосив День батька національним святом, яке відзначають у третю неділю червня. Відтоді із США цю традицію перейняли європейські, африканські та азійські країни.

Окрім цього, в Україні є неофіційне свято, присвячене татусям — Всенародний День батька. Його відзначають у третю неділю вересня.

День батька — це гарний привід подякувати своїм близьким за турботу, підтримку та виховання. Зазвичай цей день діти проводять зі своїми татами, дарують їм презенти та висловлюють свою вдячність.

