С Днем украинской письменности и языка! Красочные поздравления в открытках и картинках

Не забудьте поздравить украинцев с этим важным праздником

Сегодня, 27 октября, в Украине отмечается День украинской письменности и языка. Ранее его праздновали 9 ноября, как и День памяти Нестора Летописца. Однако событие перенесли из-за перехода на новоюлианский календарь.

День украинской письменности и языка отмечается в честь Нестора Летописца – первого известного историка и писателя Киевской Руси, написавшее знаменитое произведение "Повесть временных лет". Он сыграл важную роль в развитии славянской письменности и формировании литературной традиции, заложившей фундамент для украинского языка и культуры.

Нестор Летописец, зображення uapc.te.ua

28 июля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменении даты празднования с 9 ноября на 27 октября. Этот праздник призван объединить украинцев вокруг языка как основу национальной идентичности.

День украинской письменности и языка – это не просто праздник – он дает возможность вспомнить нам историю и дает новый толчок для развития украинской литературы и языковой среды. Поскольку украинский язык испытывал притеснения на протяжении веков, его поддержка чрезвычайно важна для укрепления нации.

Очень важно поздравить украинцев с этим днем. "Телеграф" собрал для вас яркие открытки и картинки, чтобы вы могли отправить родным, близким и друзьям в мессенджере.

Открытки с Днем украинской письменности и языка

Коллаж "Телеграфа"

Коллаж "Телеграфа"

Коллаж "Телеграфа"

Коллаж "Телеграфа"

Коллаж "Телеграфа"

Картинки с Днем украинской письменности и языка

Коллаж "Телеграфа"

Коллаж "Телеграфа"

Коллаж "Телеграфа"

Коллаж "Телеграфа"

Коллаж "Телеграфа"

Коллаж "Телеграфа"

