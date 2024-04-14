Головний "треш" тижня: черниці налякали жителів Чорноморська, львів'янин знайшов у кущах 86 мільйонів, а на Волині викрили цікавий бордель

Дивні новини тижня

Минулий тиждень був багатим на резонансні новини. Зокрема, Верховна Рада ухвалила новий закон про мобілізацію. Проте серед інших новин були й такі, що особливо вразили багатьох українців, як-то бронювання від мобілізації працівників цирків.

"Телеграф" зробив підбірку "трешових" новин тижня. Тепер пропонуємо читачам ознайомитись із ними.

Заброньований цирк

Новина про те, що "Пересувний цирк України" було внесено до переліку підприємств, які мають статус критично важливих для держави, сполошила українське суспільство. Це державне підприємство увійшло в у перелік "критично важливих для забезпечення життєдіяльності населення".

Втім у Міністерстві культури зазначили, що українська культура сьогодні є важливим "інструментом стійкості та опору російській агресії". А тому кожен співробітник цієї галузі є важливим для забезпечення "духовної обороноздатності".

320 тисяч за причарування хлопця

20-річна жителька Тернополя переказала ворожці з Instagram 320 тисяч гривень, щоб та причарувала хлопця. Шахрайка провела кілька ритуалів, за які дівчина заплатила. Ворожка запевняла через листування, що треба провести ще сеанси ворожіння. Однак матір дівчини дізналася, що та витратила гроші та звернулася із заявою в поліцію. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 190 КК України (Шахрайство). Правоохоронці продовжують шукати аферистку і її помічників.

Сирену задули піною

Умісті Теплодар на Одещині невідомі задули монтажною піною сирену повітряної тривоги на даху одного з будинків. Ймовірно, це зробили місцеві жителі, яким заважали гучні звуки. Як повідомили у місцевому Telegram-каналі, раніше сирену вже намагалися спалити.

Жахливі черниці

У Чорноморську Одеської області о 4 ранку під час тривоги черниці ходили по місту та голосно молилися. Це сильно налякало місцевих жителів.

Дізналася про вагітність під час пологів

В одному з сіл Одеської області молода жінка народила дитину, навіть не знаючи, що вона вагітна. Молода жінка скаржилася на температуру та біль у животі. Бригада швидкої допомоги, що прибула на виклик прийняла у пацієнтки пологи.

"Робін Гуд" з Борщагівки

У Петропавлівській Борщагівці що під Києвом озброєний арбалетом чоловік ломився в магазин на вулиці Львівській. Поліцейські, які прибули на місце, виявили літнього чоловіка, який тримав у руках арбалет зі стрілами і погрожував вистрілити. Чоловіка затримали.

86 мільйонів у кущах

Житель Львова, якого підозрюють у пограбуванні банку заявив, що знайшов 86 мільйонів гривень у кущах. Згідно з матеріалами справи, банк "Південний" пограбували 24 березня. Грабіжникам вдалося відкрити сейфи та вкрасти 250 тис. грн, понад 2,1 млн доларів, майже 77 тис. євро, 530 фунтів стерлінгів.

Один з екіпажів поліції помітив зловмисників. Їх вдалося наздогнати на вулиці Городоцькій. Чоловіки мали з собою награбоване, радіостанцію, пінцети, ножі, свердло, ліхтарики, рукавички, балаклави та засоби для відкриття замків. Один з підозрюваних запевняв, що рюкзак з грошима знайшов під кущами.

Бордель на Волині

В одному з житлових комплексів Луцька викрили масажний салон, який надавав послуги еротичного та сексуального характеру. Мешканці будинків поскаржилися на гучні звуки, музику, яка лунала з закладу. У розпорядження журналістів потрапило відео, яке зафільмувала жителька будинку. Після 0:58 секунди можна почути, що у масажному салоні кипить робота: когось вправно "масажують" під пісню "Вова, #баш їх, бл@дь".

Раніше "Телеграф" писав, що керівництво Департаменту міграційної поліції "кришувало" нелегальну проституцію у Києві та інших регіонах. Служба безпеки України розкрила масштабну схему.