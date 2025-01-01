В Україні оголосили конкурс на пісню про Бандеру: що обіцяють переможцю

Замість пісні можна прочитати вірш

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків оголосив конкурс на виконання пісні про Степана Бандеру до Дня заснування ОУН.

Міський голова пообіцяв грошові премії трьом переможцям. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Пам’ятаєте початок повномасштабного вторгнення, коли ворог шукав живого Степана Бандеру в Київській області? То хай не лише шукають, а й з усіх соцмереж чують!", – йдеться у повідомленні.

Для участі у конкурсі пропонується заспівати пісню чи прочитати вірш про Степана Бандеру та зняти відео. Ролик потрібно залишити у коментарі до допису мера.

"Автори трьох найкращих відео отримають від мене премію – по 10 тисяч гривень. Конкурс триває до 29 січня. А 3 лютого на День заснування Організації українських націоналістів ми оголосимо переможця. Щоб всі памʼятали, що бандерівська пісня, вірші про Степана Бандеру будуть лунати скрізь", – написав Марцінків.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року виповнилося 116 років з дня народження ідеолога і теоретика українського націоналістичного руху XX столітті. Ми показали, як виглядає могила Степана Бандери, та розповіли, де її розташовано.