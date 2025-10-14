У Латвії сталася масова бійка через російську мову (відео)

Хокеїсти влаштували махач на майданчику

У Латвії пролунав скандал через інцидент на матчі Priedaine — Ķekava у Хокейній лізі ентузіастів (EHL). Декілька учасників бійки отримали дискваліфікації до кінця сезону.

Що потрібно знати:

У Латвії пролунав мовний скандал

Під час матчу аматорських команд сталася масова бійка

Один із гравців повідомив, що його назвали "російським окупантом"

Про це повідомляє delfi. За інформацією джерела, Дисциплінарний комітет ліги не побачив порушень за етнічною ознакою, хоча обидві команди порушили питання про подібні образи.

Гравець Priedaine Денис Бенке заявив, що тренер Ķekava Матіс Рибкінскіс назвав його "російським окупантом". Все через те, що він розмовляв російською мовою.

Він сказав щось на кшталт: "Забирайся звідси, російський окупант". Ну, я руський, я російськомовний. Я не потерплю на свою адресу таких висловлювань. Денис Бенке

Рибкінскіс підтвердив, що суперники говорили російською мовою, через що у нього склалося враження, що матч проходив не в Латвії, а у РФ.

Вся комунікація з їхнього боку була — і я не побоюсь це сказати — російською, грубою російською мовою. Коли я сидів на лаві після гри, здавалося, що я не в Латвії. Було таке почуття, що я приїхав на гру в Російську Федерацію — чого б я ніколи не зробив. Матіс Рибкінскіс

Нагадаємо, збірну Росії з хокею не пустили на Олімпійські Ігри-2026. До речі, Російську Федерацію усунули від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну.