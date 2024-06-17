У Чехії на військовому полігоні стався вибух, є постраждалі: стали відомі деталі

Військові проводять рятувальну операцію

У Чехії на військовому полігоні біля міста Лібава стався вибух. Внаслідок цього є постраждалі.

Про це повідомила пресслужба Армії Чеської Республіки. Водночас там не уточнили, скільки саме людей постраждали.

"Ми маємо справу з серйозною аварією на військовому полігоні Лібава, де вибухнув невідомий боєприпас. На жаль, на місці події є постраждалі", — йдеться у повідомлені.

Також зазначається, що армія намагається якомога швидше надати допомогу постраждалим. Для цього навіть було залучено рятувальний гелікоптер.

Лібава на мапі

Більше інформації про подробиці вибуху в армії поки не надали. Там лише підкреслили, що інцидентом займається Військова поліція.

Варто зазначити, що на чеському полігоні Лібава раніше проходили навчання українські військові. Чи перебували там бійці з України під час вибух наразі не відомо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Чехії завершили розслідування вибухів на складах боєприпасів у селі Врбетиця наприкінці 2014 року. За версією слідства, їх влаштували агенти російської військової розвідки (ГРУ).