В Ірпені затримали озброєного до зубів чоловіка з арсеналом, як у Рембо

Фігурант вже отримав підозру

На Київщині затримали чоловіка, який гуляв у дворі багатоповерхівки з автоматом в руках. Під час обшуку у нього вилучили чималий арсенал зброї.

Про це повідомляє Національна поліція Київської області. Зазначається, що 51-річного чоловіка затримали в Ірпені.

За даними правоохоронців, він незаконно зберігав вогнепальну зброю та боєприпаси до неї. Поліцію викликали сусіди, які почули дивні звуки в квартирі, а потім побачили чоловіка з автоматом у руках в подвір'ї будинку.

По приїзду копи виявили у дворі вказаного будинку чоловіка, який перебував на вулиці із сумкою та автоматичною зброєю в руках.

"В ході проведення слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили у фігуранта: корпуси ручних уламкових гранат та підривачі типу УЗРГМ до них, автомат та магазини до нього, глушник до вогнепальної зброї, пістолет ТТ, бойовий револьвер та понад 400 набоїв різного калібру", — йдеться у повідомленні.

Поліція затримала фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловіку вже повідомлено про підозру (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 7 років ув'язнення.

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