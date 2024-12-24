В Ирпене задержали вооруженного до зубов мужчину с арсеналом, как у Рембо

Фигурант уже получил подозрение

В Киевской области задержали мужчину, который гулял во дворе многоэтажки с автоматом в руках. Во время обыска у него изъяли большой арсенал оружия.

Об этом сообщает Национальная полиция Киевской области. Отмечается, что 51-летний мужчина был задержан в Ирпене.

По данным правоохранителей, он незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Полицию вызвали соседи, услышавшие странные звуки в квартире, а затем увидевшие мужчину с автоматом в руках во дворе дома.

По приезду копы обнаружили во дворе указанного дома мужчину, который находился на улице с сумкой и автоматическим оружием в руках.

"В ходе проведения следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли у фигуранта: корпуса ручных обломочных гранат и взрыватели типа УЗРГМ к ним, автомат и магазины к нему, глушитель к огнестрельному оружию, пистолет ТТ, боевой револьвер и более 400 патронов разного калибра", — говорится в сообщении.

Полиция задержала фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Мужчине уже сообщено о подозрении (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 7 лет заключения.

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